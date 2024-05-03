鋼龍預計5日一軍先發 洋投伍鐸休息銳歐牛棚預備

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職味全龍隊洋投鋼龍因落枕趕不上開季，傷癒預計5日回一軍先發。龍隊總教練葉君璋今天透露，設定投5局左右，也規劃讓洋投伍鐸先休息，牛棚留下可投長局數的洋投銳歐預備。

鋼龍（Drew Gagnon）是龍隊去年球隊相當倚重的投手戰力，但今年開季因為落枕沒能來得及趕上，4月21日開始實戰投打練習，預計於5日上一軍對台鋼雄鷹隊先發。

葉君璋表示，鋼龍首場先發局數應該不會太長，設定5局左右，每名球員需要調整的方式不同，沒有先在二軍例行賽登板，主要考量正規比賽比較不好調整，但鋼龍都有在自辦賽投到正常先發局數，沒有太大的問題。

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龍隊37歲洋投伍鐸（Bryan Woodall）開季連3場先發奪下勝投，但近2場先發吞下1敗、1場無關勝敗。葉君璋表示，伍鐸也有一點年紀，去年也曾出現手不舒服休息比較長時間的狀況，開季到目前為止，表現都算不錯，但感覺起來有點疲勞，剛好這個時間點讓伍鐸休息一下。

葉君璋也提到，鋼龍剛回到一軍，可能先發局數沒辦法拉這麼長，所以牛棚需要可以投長局數的投手預備，讓另外1名洋投銳歐（Rio Gomez）牛棚待命。（編輯：管中維）1130503