龍隊伍鐸23日先發對獅 拚個人中職生涯70勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）味全龍隊洋投伍鐸明天先發出賽對統一獅隊，挑戰個人中職生涯第70勝，獅隊派出本季還沒有敗績的洋投勝騎士應戰。中信兄弟洋投德保拉明天將對樂天桃猿先發，拚個人本季首勝。

中華職棒明天賽事統一7-ELEVEn獅隊在台南棒球場主場迎戰味全龍隊，龍隊派出今年開季狀況不錯的洋投伍鐸（Bryan Woodall）先發，伍鐸目前為止本季3場先發都拿下勝投，總計投16.2局僅失1分責失分，防禦率0.54，目前個人中職生涯累計69勝，明天比賽挑戰70勝。

獅隊目前為止本季16場比賽打完戰績續居排行第1名，拿下13勝3敗，明天派出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，勝騎士本季目前3場先發拿下3連勝、沒有敗績，總計投17.2局失掉5分責失分，防禦率2.55，明天比賽續拚個人本季第4勝。

中信兄弟隊明天在主場洲際棒球場與樂天桃猿隊交手，兄弟隊近年相當倚賴的洋投戰力德保拉（Jose De Paula）本季勝場還沒有開張，目前為止3場先發吞下2敗，投18局失掉9分責失分，防禦率4.50，明天力拚個人本季首勝。

桃猿隊近期球員陸續感冒，曾仁和之前因為感冒跳過1次先發，明天回到先發輪值，本季目前為止2場先發，總計投8局失掉12分責失分，吞下1敗，防禦率13.50。

明天台鋼雄鷹隊與富邦悍將隊在新莊棒球場交手，悍將隊派出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，雄鷹隊派出本土投手江承諺先發，雄鷹隊總教練洪一中目前執教生涯累積996勝，完成千勝里程碑倒數。（編輯：張雅淨）1130422