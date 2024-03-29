回想大巨蛋登板仍激動 威能帝很開心能投開幕戰

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中職樂天桃猿明天推出洋投威能帝先發對上味全龍，威能帝今天表示，很開心可以成為開幕戰先發投手，上次在大巨蛋登板現在回想起來仍很激動，明天則希望給球隊一個好的開始。

中職將於明天在台北大巨蛋進行開幕戰，由味全龍隊擔任主場對上桃猿隊，桃猿推出威能帝（Pedro Fernandez）先發。威能帝今天表示，「很開心可以作為開幕戰投手，桃猿還是很有競爭力的球隊，因此很開心可以丟先發，希望自己可以保持競爭力。」

威能帝過往在其他聯盟曾擔任過5次開幕戰先發投手，因此他對這個任務並不陌生，而且3月初讀賣巨人交流賽時，他也有在大巨蛋登板過，當時先發投3局，沒有被敲出安打，投出1次保送，飆出5次三振，沒有失分。

談到上一次在大巨蛋登板的經驗，威能帝說：「現在想起來還是很激動，因為上次是第一次在巨蛋這樣的球場投球，也是第一次對上日職球隊。」談到明天的開幕戰，威能帝則說：「明天就是準備好自己，給球隊好的開始，心情滿興奮的。」

威能帝是在去年季中才加入桃猿隊，今年則是一開季就在，對此威能帝認為，能從季初就跟著球隊起步是很重要的事情，「因為去年已經來過了，我已經非常適應這個球隊的球風以及這個聯盟，接下來保持健康是最重要的。」談到今年球季目標，他則笑說：「更多局數、勝投、三振，也希望更健康。」（編輯：陳政偉）1130329