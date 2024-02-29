桃猿推威能帝先發對巨人 教練提醒大巨蛋轉傳要注意

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職樂天桃猿3月3日將於台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，預計推出洋投威能帝先發，總教練古久保健二表示，在大巨蛋預期三壘安打會比較多，有提醒選手轉傳要做好。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在3月2日、3日於台北大巨蛋開打，分別與中華職棒中信兄弟隊、樂天桃猿隊交手。巨人隊當天將推出王牌投手菅野智之掛帥，桃猿隊總教練古久保健二今天受訪時則表示，桃猿先發投手確定是威能帝（Pedro Fernandez）。

桃猿隊今天首度在大巨蛋練球，古久保健二表示，反彈球比想像中慢一點，「打出去的彈地球沒有那麼快，預期三壘安打會比較多，轉傳部分要確實做好，傳球視覺上也會比較慢，有提醒選手要小心。」

古久保健二在選手時期（大阪近鐵隊）就有對戰過傳統球隊讀賣巨人，他回憶：「當時他們是絕對的強隊、很有人氣，自己可能在沒那麼有人氣的球隊，所以在這部分會有絕對不要輸給他們的心情。」

至於3月3日的投手安排，桃猿隊投手教練許銘傑表示，目前比較確定的人選就是威能帝，「想說讓大家都有機會上場，因為目前對外比賽場次比較少，會以先發投手上場調整為主，而且把局數拉長一點，大家都有機會登板，像是黃子鵬、陳冠宇。」

至於中繼投手部分，許銘傑指出，有可能不會給中繼投手完整的一局，「會在有狀況時安排中繼上去，在這麼高強度的比賽、這麼多觀眾的情況下，讓大家體驗一下。」（編輯：龍柏安）1130229

中華職棒樂天桃猿隊與日本職棒讀賣巨人隊3月3日將在台北大巨蛋打交流賽，桃猿隊先發投手預計派出威能帝（Pedro Fernandez）（圖），他29日在場內進行守備練習。中央社記者王騰毅攝 113年2月29日

日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒樂天桃猿隊3月3日將在台北大巨蛋進行交流賽，29日桃猿隊先到大巨蛋練球，把握機會熟悉場地。中央社記者王騰毅攝 113年2月29日

日本職棒讀賣巨人隊3月3日將在台北大巨蛋與中華職棒樂天桃猿隊進行交流賽，桃猿隊29日先到大巨蛋練球，投手陳冠宇（前）在投手丘進行守備練習。中央社記者王騰毅攝 113年2月29日