桃猿教頭親自換投非生氣 提醒葉家淇跟學長道歉

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職樂天桃猿教頭古久保健二昨天罕見親自到投手丘換投，不過他今天澄清，並沒有對投手葉家淇生氣，只是希望葉家淇跟緊急登板的學長陳鴻文好好道歉，並希望葉家淇到二軍磨練再回來。

昨天中信兄弟8局上2出局、二壘有人時，葉家淇接替莊昕諺登板，不過投出2次保送後，1個人次都沒解決就被換下場，而且是總教練古久保健二親自到投手丘換投，等下一任投手陳鴻文上來時，葉家淇特地跟陳鴻文鞠躬後才下場，最後陳鴻文飆出三振解決危機。

對此古久保健二今天澄清，當下自己並沒有生氣，「正常來講在那個場面必須要讓鴻文上去丟，因此跟他（葉家淇）說，要跟學長好好道歉。」

對於葉家淇上場連投2次保送的狀況，古久保健二指出，「比起被打安打，他的狀況是丟不進好球帶，我覺得是心理層面上的東西，比賽的時候沒辦法保持冷靜，希望他去二軍磨練再回來。」

今天在台北大巨蛋的比賽結束後，桃猿隊的「流浪主場」暫時告一段落，未來一週都是客場比賽，另外要拚16日回到大本營桃園棒球場。由於桃猿隊近日都是每天從桃園、台北來回2小時，古久保健二坦言，「選手一定比較辛苦一點，雖然是主場，但感覺很像迷路了。」

不過古久保健二也說：「選手們都很努力，昨天努力拿下的勝利，對於這3連戰來講非常重要。」（編輯：張雅淨）1130407