中職本壘攻防新決議 28日起捕手接到球前不應阻擋路徑

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職今天舉行總教練會議，會中決議重播輔助判決調整為2+N模式，也針對本壘攻防議題討論，決議取消但書，捕手接到球前不應阻擋跑者路徑，兩項規定都於28日起適用。

中華職棒今天召開總教練會議，6隊中僅3隊總教練親自出席，包括統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平、樂天桃猿隊總教練古久保健二、中信兄弟總教練平野惠一，其他3隊則由教練團代表出席。

中職14日樂天桃猿與台鋼雄鷹隊比賽6局下有本壘衝撞，桃猿隊梁家榮敲出右外野方向安打，壘上跑者馬傑森跑回本壘時，與接球的雄鷹隊捕手張肇元碰撞倒地，重播輔助判決後維持原判馬傑森出局，古久保健二認為張肇元很早就在定位等著接球，有阻擋疑慮。

原本的聯盟本壘攻防條文中有但書「無法避免的碰撞之認定」，若依裁判員判斷，捕手合法企圖處理傳球，如為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或趨前的內野手之傳球等，不得不擋住跑壘員的跑壘路徑，而導致無可避免的碰撞時，則不視為違反規則。

今天會議有針對本壘攻防的議題提出很多看法，讓本壘攻防回歸波西條款本意，「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」

今天會中決議取消相關但書，包含接球路徑預測，捕手在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑。至於重播輔助判決次數調整，決定採用日本職棒2+N模式，每隊各有2次挑戰權，挑戰失敗才扣次數，延長賽次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功保有挑戰機會。兩項規定修正將於28日起適用。（編輯：張雅淨）1130520