威能帝30歲生日很不一樣 無四死球完封勝奪MVP

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）樂天桃猿隊洋投威能帝過往生日當天出賽都沒有好的結果，但今年生日很不一樣，今天過30歲生日，用101球投出無四死球完封勝，率隊以4比0擊敗味全龍奪下MVP。

中職樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰味全龍隊，桃猿隊洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發展現壓制力，總計用101完投9局，被敲出5支安打，投出6次三振、無四死球完封龍隊，奪下個人本季第4勝。

威能帝奪下單場MVP，生日當天拿下單場MVP為中職史上第15人，生日當天投出完封勝史上第3人，賽後主場MVP頒獎台上，球迷也替威能帝唱生日快樂歌慶祝。

桃猿隊總教練古久保健二表示，威能帝今天表現非常好，無論控球、球速都很不錯，投到8局其實有考慮要換投，但威能帝想要繼續丟，加上用球數沒有很多，所以讓他投完比賽。

威能帝前一場出賽表現沒有很理想，18日先發對中信兄弟，總計投4局失掉9分（5分責失分）吞敗，今天9局完封勝表現亮眼，他賽後受訪表示，球季難免有不好的時候，上一場比賽好球帶被對方打者掌握住，但身為職業球員就必須時常調整、保持競爭力。

威能帝也透露，過去生日當天出賽都不會有好結果，今年的生日很特殊，很開心可以投這麼長的局數；今天比賽老婆、小孩也有到場，賽後會跟家人吃飯慶祝生日。（編輯：陳政偉）1130525