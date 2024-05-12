潘威倫中繼有美技也有少見投手犯規 備戰24日先發

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（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手潘威倫今天中繼登板投2局失2分、無關勝敗，有美技守備，也發生個人罕見的投手犯規，接下來下二軍調整備戰24日先發，希望完成先發基本局數。

42歲的投手潘威倫今天與樂天桃猿隊比賽以雙先發角色待命，6局下球隊2比3落後時接手登板中繼，用球數精簡，依序讓桃猿隊打者吞下三振、敲出右外野方向飛球出局，張閔勛敲出投手方向強襲球打中潘威倫左手手腕，潘威倫手套夾住球拋往一壘抓到打者也是美技，7球讓桃猿隊打者3上3下。

潘威倫7局下2人出局後被梁家榮敲出安打，但接著讓打者敲出三壘界外飛球出局，沒讓桃猿隊延續攻勢，但8局下續投有狀況，被朱育賢、林泓育、林承飛接連敲出安打失掉2分，1個出局數沒有抓到退場。

潘威倫今天總計用31球投2局，被敲出4支安打，投出1次三振，發生1次投手犯規，失掉2分責失分，球隊終場以2比5吞敗，潘威倫無關勝敗。

獅隊總教練林岳平表示，潘威倫今天狀況不錯，前2局可以用精簡的用球數抓出局數，但8局續投被抓投手犯規、節奏亂掉，但確實是2次動作、沒有什麼疑問。

潘威倫中職生涯22年，今天第6次發生投手犯規、並不常見，他表示，前2局節奏滿順的，可能對方打者也有注意到，8局續投被抓投手犯規，也坦言跑者在一壘跟上到二壘投起來感覺還是不一樣，節奏確實有跑掉，是需要注意的地方。

接下來二軍調整備戰24日台南棒球場主場先發，潘威倫表示，上去就是盡力丟，希望有好的表現貢獻給球隊，完成先發投手基本局數（5局）。潘威倫目前中職生涯累積149勝，引退年挑戰150勝里程碑。

潘威倫今天登板，無論主客場球迷都送上掌聲，潘威倫表示，在二軍時因為球迷比較少，比較明確知道球迷替自己加油鼓掌，今天登板專注當下沒有多想，但一直很感謝球迷，球迷的支持是球員場上很大的動力。（編輯：張雅淨）1130512