威能帝先發率猿搶勝 牽制被判投手犯規坦言一時忘記

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職樂天桃猿隊洋投威能帝今天7局無責失分好投壓制，朱育賢開轟火力支援，終場以8比1擊敗富邦悍將；威能帝奪勝投，但首局因同打席牽制4次被判投手犯規，他坦言一時忘記了。

洋投威能帝（Pedro Fernandez）今天先發展現壓制力，首局雖出現同打席牽制4次沒抓到出局數、被判投手犯規，前5局也都有被敲出安打，但沒有失分。

威能帝6局下續投1人出局後被范國宸敲出安打，因為外野手失誤被跑上到三壘，接著被高國麟敲出高飛犧牲打失掉1分，但及時回穩、沒讓悍將延續攻勢。

威能帝今天投7局被敲出8支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，優質先發拿下個人本季首勝。

桃猿隊4局上靠著林承飛高飛犧牲打先馳得點，8局上1比1平手時再起攻勢，林子偉敲出安打，梁家榮短打靠著悍將捕手戴培峰失誤上壘，桃猿隊再靠著犧牲觸擊、故意四壞保送，林智平適時安打、一棒2分超前比數，林承飛補上二壘打添分，再靠著高飛犧牲打跑回團隊第5分。

桃猿隊9局上林子偉選到保送，梁家榮安打推進，朱育賢3分砲幫助球隊拉開領先差距，這也是他個人本季首轟。

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威能帝1局下看守一壘跑者王正棠，同打席4度牽制沒有抓到出局數，根據中職本季新規定、被判投手犯規，他賽後表示，知道有這個規定，但當下很在意一壘的跑者，一直在思考跑者的離壘距離等，一時忘記了，聽到裁判喊投手犯規時當下有嚇到，但也提到不會覺得規定太過繁瑣，「都是好的、也必須要學習。」

威能帝今天被安打率偏高，他則表示，因為太想要搶好球數，所以進壘點投的比較中間，剛好都被悍將打者掌握到，也是需要再修正的部分。（編輯：龍柏安）1130413