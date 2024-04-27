桃猿回家比賽擊敗雄鷹2連勝 威能帝先發7局無失分

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）樂天桃猿隊回家比賽有好的開始，今天主場迎戰台鋼雄鷹隊，洋投威能帝7局無失分率隊以1比0搶下近期2連勝，面對低比分比賽，威能帝認沒有壓力，表示投手丘上盡力投好每一球。

樂天桃園棒球場本季首戰今天順利開打，桃猿隊在家迎戰雄鷹隊，湧入6705名球迷；桃猿隊先發洋投威能帝（Pedro Fernandez）展現壓制力，總計用103球投7局，僅被敲出3支安打，投出8次三振、沒有四死球保送，無失分，拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊1局下有攻勢，陳晨威率先敲出二壘打，1人出局後靠著梁家榮高飛犧牲打跑回分數，也是兩隊全場拿下的唯一1分。

桃猿隊總教練古久保健二表示，開賽就拿下1分應該是比較有利，也有針對如何攻略對方先發投手給球員指示，但結果不是很好，希望球員站上打擊區前就要想辦法掌握好攻擊節奏。

低比分比賽，古久保健二點出「對投捕手很辛苦」，也提到先發投手威能帝今天狀況離最好還「差一點」，稱讚捕手嚴宏鈞引導投手有功。

威能帝表示，去年球季就有跟嚴宏鈞搭配過，彼此有默契，捕手知道他想要配的球路，他也知道捕手想要的進壘點。

面對低比分比賽，威能帝認為不是壓力，比分不是最重要，他的工作就是把每一球都投好，上場就要盡力面對每名打者。

今天比賽過程中多次整理投手丘，威能帝表示，投手丘感覺不錯，只是有點濕，終於回到主場比賽，雖然棒球運動主客場移動是常態，但可以回家比賽也有比較安心的感覺。（編輯：李亨山）1130427