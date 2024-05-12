陳彥夆澄清桃猿沒在偷暗號 還原「言語交換」內容

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（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職統一獅隊昨天與樂天桃猿交手，獅隊洋投布雷克懷疑桃猿隊打者嚴宏鈞偷看暗號，桃猿一壘指導教練陳彥夆還原當下「言語交換」內容，澄清從自己球員時期桃猿就沒在偷暗號。

中華職棒統一獅隊昨天與樂天桃猿隊交手，4局下兩隊平手時，獅隊投手布雷克（Brock Dykxhoorn）懷疑桃猿隊打者嚴宏鈞偷看暗號，換局間布雷克與桃猿一壘指導教練陳彥夆有激烈的言語交換。

陳彥夆今天賽前受訪還原昨天狀況表示，布雷克一直說桃猿隊偷看暗號，要他回去跟球員說，「但他沒有說是誰，我只是一直問他是幾號。」

陳彥夆也提到，布雷克來台灣打球也滿多年了，嚴宏鈞的準備動作很多人都知道，嚴宏鈞可能必須這樣才有辦法準備，也開玩笑說如果有偷看暗號，那個打席應該不會是那種結果（二壘上方飛球出局），「如果他一直偷看，可能現在就是打擊王了。」

陳彥夆球員時期就是從La New熊隊（Lamigo桃猿、樂天桃猿前身）開始，也澄清從球員時期這支球隊就沒有在偷暗號。

桃猿隊總教練古久保健二也表示，那是嚴宏鈞的準備動作，頭會先往下再往上看，去年富邦悍將的洋投富藍戈（Enderson Franco）也曾說過類似的問題。

古久保健二表示，有一些身體的部位（眼睛）是天生的，也不太需要一直去放大講，但如果嚴宏鈞有偷看暗號，應該會打得更好。

桃猿隊今天繼續與獅隊交手，先發捕手是張閔勛，古久保健二解釋，會這樣安排是有很多戰況考量，不是因為昨天發生的插曲。（編輯：張雅淨）1130512