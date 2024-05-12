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獅隊布雷克談偷暗號爭議 直言嚴宏鈞低頭看不恰當

2024/5/12 14:09（5/12 14:27 更新）
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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職統一獅隊洋投布雷克昨天懷疑樂天桃猿隊打者嚴宏鈞偷看暗號，布雷克今天說，當下是有危機的關鍵時刻，嚴宏鈞往下看的動作，客觀角度來看不恰當，嚴宏鈞是捕手應該有同感。

桃猿隊昨天主場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，4局下兩隊平手時，獅隊投手布雷克（Brock Dykxhoorn）懷疑桃猿隊打者嚴宏鈞偷看暗號，對決打席中就曾一度解除投球動作，用手比出視線往下的動作，後來換局間與桃猿一壘指導教練陳彥夆有激烈的言語交換，但沒有擴大衝突。

布雷克今天賽前接受媒體訪問表示，當下是危機的狀況，看完暗號發現嚴宏鈞低頭往下看、感覺不太對，用英文跟嚴宏鈞說「你不能這樣做」，之後嚴宏鈞就沒有再往下看，換局間才會向對方一壘指導教練反映這樣不太好。

布雷克也澄清知道嚴宏鈞低頭那一瞥是暗號之後才發生的，但這樣可能也看得到捕手內外角、手套高低的擺放位置。

嚴宏鈞解釋這是打擊的個人慣性動作、不是偷看，布雷克則表示，昨天那個打席得點圈有人，是很重要的時刻，這樣的頭部動作太明顯，並不恰當。

布雷克也提到，嚴宏鈞有其想法，無法評論，有沒有偷看也不是個人可以單方判定，但自己的角度是覺得習慣動作在那個當下出現，客觀角度來說並不恰當，「嚴宏鈞自己也是捕手，如果對方打者有這樣的動作出現，應該也會覺得不太恰當」。（編輯：管中維）1130512

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