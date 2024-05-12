桃猿嚴宏鈞解釋調整視角慣性 直言身為捕手不偷暗號

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（中央社記者謝靜雯桃園12日電）樂天桃猿昨天與統一獅交手，獅洋投布雷克懷疑桃猿打者嚴宏鈞偷看暗號。嚴宏鈞今天解釋，那是慣性準備動作，會先看本壘板前方調整視角，並直言本身就是捕手不會做這樣的事情。

中職桃猿隊昨天主場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，4局下獅隊投手布雷克（Brock Dykxhoorn）懷疑桃猿隊打者嚴宏鈞偷看暗號，一度與桃猿一壘指導教練陳彥夆有激烈的言語交換，不過之後一壘審出來制止，沒有擴大衝突。

嚴宏鈞今天賽前接受媒體訪問強調：「沒有做的事情就是沒有，被懷疑當然會有點不爽。」嚴宏鈞解釋，面對比較高壓式投球的投手，或者習慣球路投比較高的投手，準備打擊的動作就是會先看地板再看投手，是為了要調整視角。他也表示，一直都有這個動作，為什麼之前打不好時對手不提，昨天才特別提出來講。

嚴宏鈞並提到，如果對方覺得自己打擊準備動作太慢，下次可能就早一點做準備動作。他也說重話，本身就是捕手，「我身為一個捕手，還去偷看捕手的暗號不是很可恥嗎？」比賽不需要這樣，贏就是贏、輸就是輸。（編輯：管中維）1130512

影片來源：CPBL 中華職棒