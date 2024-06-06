布雷克先發7.2局無失分 統一獅奪4連勝上半季M11

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊先發投手布雷克主投7.2局沒有失分，與後援裴瑞茲聯手完封台鋼雄鷹，最後獅隊以4比0奪下本季第30勝，上半季封王魔術數字剩11。

獅隊在1局下利用雄鷹先發投手陳柏清控球不穩展開攻勢，邱智呈遭到觸身球、陳重廷選到四壞球保送上壘後，陳傑憲敲出安打送回1分，之後陳鏞基、林安可也都選到保送擠回1分，潘傑楷再擊出高飛犧牲打，取得3比0領先。

獅隊在2局下再添分數，許哲晏遭到觸身球上壘後，陳傑憲敲出三壘安打帶有1分打點，終場獅隊就以4比0擊敗雄鷹隊，奪下4連勝，成為本季第一支拿下30勝的球隊，目前上半季封王魔術數字降到11。

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獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用106球投7.2局，僅被敲出4支安打，投1次保送、5次三振，沒有失分，奪下本季第4勝，獲選為單場MVP；接著裴瑞茲（Hector Perez）投完剩下的1.1局，沒有被對手上壘，封鎖雄鷹打線。

雄鷹先發投手陳柏清則是僅投1局，被敲1支安打，投出3次四壞球保送、1次觸身球保送，失掉3分退場，最後吞下敗投。不過接替的陳宇宏中繼投5局僅失掉1分，林詩翔、黃群各投1局也都沒有掉分。（編輯：李亨山）1130606