吳明鴻對前東家敲生涯首轟很激動 盼成為好捕手

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（中央社記者謝靜雯高雄20日電）中職台鋼雄鷹隊捕手吳明鴻今天攻守有功，引導先發投手陳柏清好投搶勝，對前東家中信兄弟敲出加入職棒第7年生涯首轟特別激動，他感謝總教練洪一中賞識，盼朝著好捕手的方向進步。

捕手吳明鴻2017年選秀被中信兄弟選進，但一直沒有太多一軍出賽機會，2022年季後沒有被放入契約保留名單中，之後被雄鷹隊網羅，換個環境重新出發。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰兄弟隊，吳明鴻先發蹲捕與投手陳柏清搭配，引導陳柏清有功，前7局沒被對手敲出安打，直到8局2人出局後，被詹子賢敲出安打，無安打比賽破功。

陳柏清7.2局無失分優質先發，雄鷹以3比0搶勝，吳明鴻8局下敲出左外野方向陽春砲，也是個人一軍生涯首轟。

吳明鴻表示，全壘打不是自己擅長的部分，今天前3打席沒有安打，想著蹲捕有把投手帶好，希望打擊不要差太多也能有貢獻，全壘打打席有確實擊中球心，對前東家開轟，很興奮也特別激動。

今天對手是過去待過的球隊，吳明鴻指出，彼此都很熟悉，之前沒有上場時在場邊也會觀察，與陣中的洋投及比較資深的投手討論配球，多聽學長的建議、交叉比對，很開心有好的結果。

被問及有沒有意識到陳柏清有望挑戰無安打比賽，吳明鴻表示，大概5局時就有意識到，也有點壓力，8局與詹子賢對決的那個打席，那顆球投捕都有點猶豫，「但還是詹子賢厲害、老球皮。」

從兄弟到雄鷹，獲得更多出賽機會，吳明鴻指出，很珍惜，「感謝洪總的賞識，不管打擊、守備都給我很多建議和方向，希望我可以朝著好捕手的方向進步。」（編輯：戴光育）1130420