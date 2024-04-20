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曾子祐關鍵時刻敲安是成長 每場比賽都要打得精采

2024/4/20 19:03（4/20 19:46 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊野手曾子祐首個一軍賽季目前維持手感，19日比賽關鍵時刻扛住壓力敲安，他20日受訪時直言，對他來說是很大的成長中央社記者謝靜雯攝 113年4月20日
中華職棒台鋼雄鷹隊野手曾子祐首個一軍賽季目前維持手感，19日比賽關鍵時刻扛住壓力敲安，他20日受訪時直言，對他來說是很大的成長中央社記者謝靜雯攝 113年4月20日
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（中央社記者謝靜雯高雄20日電）台鋼雄鷹隊野手曾子祐首個一軍賽季目前維持手感，昨天關鍵時刻扛住壓力敲安，直言是很大的成長，儘管近期戰績不佳，但他透露總教練洪一中勉勵，「每場比賽都要打得精采」。

雄鷹隊今年開始加入中職一軍例行賽，今天賽前吞下7連敗。總教練洪一中表示，新人多的球隊因為沒有經驗，比較擔心在狀況不好時，不知道怎麼調整，可能會懷疑自己，目前看起來算曾子祐還有維持表現。

雄鷹隊昨天與中信兄弟交手，9局下2比3落後2人出局、壘上有人，曾子祐扛住壓力敲出安打，但最後跑者被觸殺在本壘、沒能跑回追平分，雄鷹隊吞敗。

曾子祐透露，其實昨天從第一個打席開始，就覺得出棒偏慢，最後一個打席也是，只是剛好球投到比較甜的位置，運氣也不錯形成安打，可以在那樣的局面、最後關頭敲出安打，「對我來說也是成長」。

曾子祐今天賽前本季13場出賽，總計49打數敲出15支安打，打擊率3成06；他提到，季前的官辦熱身賽狀況就蠻好的，想辦法維持到開季，學長也有提醒，熱身賽和例行賽不一樣，熱身賽時都在測試彼此，球也會比較好打，自評目前都有維持在理想的狀況內。

雄鷹隊今天賽前吞下7連敗，但曾子祐表示，沒有覺得球隊氣氛不好，總教練洪一中也沒有責備，洪一中鼓勵大家，說10幾連敗的狀況也都有看過，重要的是每場比賽要打得精采。（編輯：吳協昌）1130420

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