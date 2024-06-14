魔鷹帶頭開轟全場包辦4打點 雄鷹首奪3連勝

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，台鋼雄鷹全場敲出12支安打，其中魔鷹、王柏融、曾子祐都開轟，魔鷹單場貢獻4分打點，幫助球隊以9比3賞給統一獅4連敗，隊史首度3連勝。

獅隊在2局上靠著陳重廷、陳重羽接連敲安打，率先攻下1分；不過雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）在2局下從郭俊麟手中轟出陽春砲，追平比分，這是魔鷹本季第11轟；3局下雄鷹的陳文杰、王柏融、魔鷹接連敲出安打，攻下2分，取得3比1領先。

5局上獅隊追回1分，不過5局下獅隊先發投手郭俊麟連投3次保送後，接替的林詔恩再被魔鷹敲二壘安打，帶有2分打點，吳明鴻再擊出1打點安打；6局下曾子祐從林詔恩手中轟出陽春砲，雄鷹再添1分。

第7局雙方各得1分，8局下雄鷹的王柏融從姚杰宏手中轟出陽春砲，本季第3轟出爐，終場雄鷹以9比3奪下3連勝，為隊史首次3連勝，並賞給龍頭獅隊4連敗。不過由於另一場樂天桃猿隊落敗，獅隊上半季封王魔術數字降為7。

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此戰魔鷹5打數敲出4支安打，包含1發全壘打，包辦4打點、2得分，獲選為單場MVP，且包含上一場比賽，連續5打數敲長打追平聯盟紀錄；另外曾子祐、王柏融也都有全壘打演出。

雄鷹洋投後勁（前樂天桃猿豪勁）（Bradin Hagens）本季改披雄鷹戰袍之後，今天首度登板，用89球投6局，被敲出6支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分演出優質先發，最終拿下本季首勝。（編輯：郭諭儒）1130614