雄鷹單場4轟搶下4連勝 洪總笑說「在放煙火」

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（中央社記者楊啟芳新北15日電）中職台鋼雄鷹今天團隊敲出隊史新高4發全壘打，其中曾子祐在第3局敲出超前陽春砲，終場以8比3擊敗富邦悍將，奪下4連勝，教頭洪一中笑說：「怎麼突然之間在放煙火。」

今天在新莊棒球場的賽事，雄鷹在1局上靠著陳文杰、魔鷹（Steven Moya）接連敲安打，攻下1分，2局上張肇元敲出陽春砲，取得2分領先。雖然雄鷹一度被追平，不過3局上曾子祐敲出超前陽春砲，連續2場比賽開轟，本季第3轟出爐。

5局上林家鋐敲二壘安打、曾子祐敲一壘安打後，王柏融再擊出高飛犧牲打得1分，雄鷹取得4比2領先。藍寅倫在7局上也開轟，再為雄鷹添1分，8局上包括王博玄的2分全壘打在內，雄鷹一口氣再得3分。

終場雄鷹就以8比3擊敗悍將，團隊單場4發全壘打為隊史新高，奪下4連勝也是隊史最長。雄鷹最近砲火兇猛，近3場比賽敲出9支全壘打，賽後總教練洪一中笑說：「我也不知道耶，怎麼突然之間在放煙火，可能是受到魔鷹的影響吧。」

雄鷹此戰搶勝之後，本季勝場數終於來到20勝，洪一中指出，「我不是很在意這個數字，我要看到球員們有進步，看起來是有持續在進步，這是我們最大收穫，不敢說今年一定要怎麼樣，要看長遠，希望大家可以持續、慢慢地往前走，不要後退。」

曾子祐此戰5打數敲出3支安打，包含1發全壘打，獲選為單場MVP。他表示，昨天開轟自己感覺就還不錯，「今天一樣沒有想要追求長打，想要把球打紮實，剛好那顆球失投。」曾子祐透露，其實前陣子狀況有點下滑，後來發覺是揮棒速度往下掉，「就用最快的揮棒速度把球擊確實。」（編輯：李亨山）1130615