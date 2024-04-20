雄鷹吞7連敗「讓對手教你調整」 洪總盼別自我懷疑

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（中央社記者謝靜雯高雄20日電）中職台鋼雄鷹隊近期吞下7連敗，總教練洪一中表示，大家都想贏球， 新人和有經驗的球員最大的不同是，新人狀況不好時會懷疑自己，希望他們更有自信，透過比賽，「讓對手教你怎麼調整」。

雄鷹隊今年開始加入一軍例行賽，今天賽前13場比賽，戰績4勝9敗、近期7連敗；洪一中表示，新球隊就是這樣，贏球大家都想贏，陣中新人球員多，很多人沒有職棒實績，不像王柏融、藍寅倫等人，有過好的時候，當遇到不順、狀況不好時，知道怎麼調整。

洪一中提到，新人球員當遇到低潮不順的時候，因為沒有經驗，會開始懷疑自己，但這都是新球隊必經的過程和階段，提早遇到也不是壞事，洪一中也笑說，「我現在如果又氣噗噗的罵他們，可能會給他們更多的負擔和壓力。」

洪一中引用近期美職舊金山巨人隊投手教練普萊斯（Bryan Price）勉勵台灣旅美投手鄧愷威的話，普萊斯認為，「如果你想學怎麼在大聯盟投球，首先在大聯盟要投出好球，然後打者會教你怎麼調整、告訴你有什麼要學習。」新球隊透過比賽，讓對方投手教你打擊、對方打者教你投球調整。

雄鷹隊昨天與中信兄弟比賽，9局下1分落後、得點圈有人時，曾子祐敲出安打，但壘上跑者在本壘被觸殺出局，洪一中表示，當下跑者要不要拚本壘只有不到1秒的思考時間，「結果就是這樣，教練團只怕球員懶散，球員都拚命跑了只是結果不好。」（編輯：陳政偉）1130420