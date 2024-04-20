雄鷹擊敗兄弟中止7連敗 洪總996勝到手感謝球員

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（中央社記者謝靜雯高雄20日電）台鋼雄鷹投手陳柏清今天投到8局2人出局後才被敲出安打，7.2局1安無失分先發勝，魔鷹、吳明鴻開轟，以3比0擊敗中信兄弟中止7連敗，總教練洪一中執教第996勝，他笑說，沒平連敗紀錄、感謝球員。

雄鷹隊今天賽前7連敗但士氣不受影響，今天繼續在主場澄清湖棒球場迎戰中信兄弟隊，雄鷹隊先發左投陳柏清投出精采表現，雖然1局上隊友失誤，2人出局後投出保送讓對手攻占得點圈，但力守不失分。

陳柏清2局上再因為隊友守備失誤讓打者上壘，3局上、5局上都有投出保送，但一路讓兄弟隊計分板上的安打數掛0，直到8局上1人出局後投出保送，2人出局後被詹子賢敲出首支安打，無緣挑戰無安打比賽。

陳柏清今天總計用122球投7.2局，僅被敲出1支安打，投出4次四壞保送、2次三振，無失分，拿下個人中職生涯首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

陳柏清投完7局用球數已經破百，讓陳柏清續投與否，洪一中直言有掙扎，但也提到陳柏清本來就是耐投的投手，無安打比賽可能很多人一輩子才能挑戰一次，如果直接換下場，之後球員可能也會有遺憾。

雄鷹隊今天3局下2人出局後洋砲魔鷹（Steven Moya）敲出個人本季第4轟；5局下靠著保送、曾子祐安打推進，魔鷹滾地球送回團隊第2分；8局下吳明鴻補上陽春砲，為個人中職生涯首轟。

雄鷹隊終於止敗，也是洪一中個人執教第996勝，洪一中笑說，還好沒有平個人帶隊最多8連敗紀錄，「謝謝球員，希望接下來可以越來越順利、繼續加油。」（編輯：戴光育）1130420

中華職棒台鋼雄鷹隊20日在高雄澄清湖棒球場迎戰中信兄弟隊，3局下，雄鷹打者魔鷹（左）開轟，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年4月20日

中華職棒台鋼雄鷹隊20日賽前苦吞7連敗，晚間在高雄澄清湖棒球場派出投手陳柏清（後）先發，主投7.2局無失分，助隊完封中信兄弟奪勝止敗，退場時受到球迷鼓掌歡呼。中央社記者張新偉攝 113年4月20日

中華職棒台鋼雄鷹隊20日晚間終於止敗，以3比0完封中信兄弟隊拿下勝利，先發投手陳柏清（左2）獲選單場MVP，這也是總教練洪一中（右）中職執教生涯第996勝。中央社記者張新偉攝 113年4月20日

中華職棒20日晚間在高雄澄清湖球場的賽事由台鋼雄鷹隊擔任主場，迎戰來訪的中信兄弟隊，共吸引1萬556名球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年4月20日

中華職棒台鋼雄鷹隊20日在高雄主場迎戰中信兄弟隊，5局下，雄鷹洋砲魔鷹（圖）敲出一記內野滾地球，趁傳上壘，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 113年4月20日

中華職棒中信兄弟隊20日作客高雄澄清湖棒球場，與台鋼雄鷹隊交手，由洋投猛登（Daniel Joseph Mengden）先發登板。中央社記者張新偉攝 113年4月20日