王柏融敲2轟都反方向 雄鷹連敗勉勵學弟有學長扛

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（中央社記者謝靜雯高雄20日電）中職台鋼雄鷹隊「大王」王柏融昨天開轟，目前2轟都是反方向。王柏融表示，雄鷹隊近期7連敗，王柏融認為是成長的養分，鼓勵學弟還有教練和學長扛著。

台鋼雄鷹隊昨天在澄清湖棒球場與中信兄弟交手，王柏融8局下敲出2分砲，幫助球隊將比數追至2比3落後，但比賽後半段雄鷹隊沒能再追分吞敗。

王柏融本季累積2發全壘打，總教練洪一中表示，昨天那轟可以飛出牆展現了王柏融的力量，也提到打反方向全壘打不容易，王柏融2轟都是反方向全壘打，代表近況應該不錯。

王柏融表示，昨天那一轟剛打出去時有看一下球怎麼飛，至於近況就是藉由持續比賽維持和調整打擊狀況，抓對的動作和節奏，現階段就是這樣。

雄鷹隊目前吞下7連敗，王柏融表示，有勉勵隊友和學弟勇敢接受失敗，不可能一直都是順利，失敗會成為成長很好的養分。

雄鷹隊第一年打一軍賽季，陣中很多年輕球員沒有一軍經驗，被問起有沒有想起自己剛打職棒的感覺，王柏融回憶，剛進職棒時學長很多，大家不會注意他，做好自己就好，現在也會鼓勵學弟，放手表現，還有教練和學長們扛著。（編輯：吳協昌）1130420