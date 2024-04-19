王柏融轟2分砲成空響 中信兄弟賞雄鷹7連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，中信兄弟先發洋投艾士特演出7局無失分的壓制性表現，雖然台鋼雄鷹看板球星王柏融轟出2分砲，不過最終兄弟仍以3比2險勝，賞雄鷹7連敗。

兄弟在4局上展開攻勢，詹子賢敲安打、陳子豪選到保送後，兄弟攻占一、二壘，接著陳俊秀、王政順、徐博瑋都敲出安打，各帶有1分打點，攻下3分。

「台鋼大王」王柏融在8局下從呂彥青手中轟出2分全壘打，本季第2轟出爐，追到僅剩1分落後；9局下雄鷹再度有攻勢，杜家明敲安打後換上洪瑋漢代跑，接著紀慶然選到保送，曾子祐再敲出安打，不過洪瑋漢在本壘前出局，無緣追平比數，終場兄弟以3比2險勝，雄鷹苦吞7連敗。

艾士特（Eric Stout）此戰用100球投滿7局，被敲出5支安打，投3次保送、6次三振，沒有失分，拿下本季第2勝，獲選為單場最有價值球員（MVP）。接著呂彥青投1局失2分，吳俊偉雖然投1局被敲2支安打，最後仍安全下莊，守住勝利。

雄鷹先發投手笠原祥太郎則是用110球投6局，被敲5支安打，投5次保送、3次三振，失掉3分演出優質先發，不過最後吞下敗投。（編輯：管中維）1130419