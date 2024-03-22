王柏融敲官辦熱身賽首安 雄鷹延長賽擊退桃猿
2024/3/22 22:11（3/22 22:21 更新）
（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職台鋼雄鷹隊今天與樂天桃猿鏖戰到延長賽突破僵局制，10局下雄鷹靠著對手守備瑕疵及高聖恩積極跑壘，跟桃猿說再見。且王柏融今天敲出官辦熱身賽首安，中斷20打席無安打。
今天在斗六棒球場進行的官辦熱身賽，雄鷹隊在1局下靠著陳文杰從曾仁和手中轟出2分全壘打，先馳得點；不過3局上桃猿隊的鍾玉成、杜禹鋒、馬傑森接連敲安打，追回1分；4局上宋嘉翔、蔡鎮宇、鍾玉成接連敲安打，再攻下1分追平。
雙方鏖戰至延長賽突破僵局制，10局上雄鷹投手黃群凍結二壘跑者，演出3上3下、飆出2次三振；10局下郭永維獲故意四壞保送後，魔鷹（Steven Moya）擊出飛球被中外野手鍾玉成美技接殺，不過在夾殺過程中高聖恩跑回再見分，雄鷹以3比2獲勝。
「台鋼大王」王柏融今天先發打第4棒，前3打席分別擊出二壘飛球遭接殺，擊出一壘方向滾地球出局，再遭到三振，官辦熱身賽連續20打席、16打數沒有安打，吞9次三振。不過王柏融在第8局從魔神樂（Marcelo Martinez）手中敲出三壘安打，中斷在官辦熱身賽的低潮。
雄鷹隊先發投手江承諺此戰用85球投5局，被敲出8支安打，投2次保送、6次三振，失掉2分；接著許峻暘、賴鴻誠、王躍霖、雷公（Reymin Guduan）、黃群各投1局都沒有失分。
桃猿隊今天推出曾仁和先發，用74球投5局，被敲出6支安打，投1次保送、2次三振，失掉2分；接著魔神樂用55球長中繼投4局，被敲2支安打，無失分；最後舒治浩失1分非自責分，吞下敗投。（編輯：陳政偉）1130322
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