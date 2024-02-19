賴胤豪首度坐飛機出國 交流賽中繼飆149公里

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（中央社記者謝靜雯石垣市19日電）中職樂天桃猿隊投手賴胤豪從小到大首度搭飛機出國，他笑說，起飛時緊張到出手汗；石垣島交流賽首度與國外球隊交手抱著「不能輸的心態」，中繼1局無失分、飆出平生涯最速149公里。

中職樂天桃猿隊此次赴日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，桃猿隊以二軍年輕球員為主，也有一些球員是從小到大首度出國，包括投手賴胤豪、野手鍾玉成等人。

賴胤豪透露，連國內線飛機都沒有坐過，從小到大第一次出國，飛機起飛時最緊張，當時一邊拍窗外的景色，一邊抓著座椅把手、手都出汗了。

賴胤豪去年選秀第3輪被選進，目前還沒有一、二軍出賽紀錄就先在石垣島交流賽亮相，昨天中繼登板，面對首名打者被敲出安打，捕手盜壘阻殺化解危機，2人出局後再被敲出安打，接著三振完成投球任務，投1局被敲2支安打，投出1K、最快球速149公里。

賴胤豪表示，羅德隊打者球感很好，都是技巧性打法，面對首名打者就被敲出安打嚇一跳，因為那是打到棒頭的球、沒有很扎實，沒想到也可以飛這麼遠。

賴胤豪首度與國外球隊交手，抱持著「不能輸的心態投」，想著全力拚，也知道對手都在抓直球，但自評不會害怕打者，就想看最後誰能贏；教練團也有鼓勵他，告訴他的優點就是爆發力，不需要害怕打者，本季目標希望先在二軍中繼或者終結者站穩一個位置。（編輯：張雅淨）1130219