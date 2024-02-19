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楊家勝交流賽敲安加美技拚機會 綽號與愛騎單車有關

2024/2/19 08:53（2/19 09:43 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊「阿明哥」楊家勝（圖）此次石垣島交流賽攻守有發揮，盼學習日本球員積極態度做出改變，18日比賽單場2安、還有三壘飛撲美技。圖為楊家勝17日出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月19日
中華職棒樂天桃猿隊「阿明哥」楊家勝（圖）此次石垣島交流賽攻守有發揮，盼學習日本球員積極態度做出改變，18日比賽單場2安、還有三壘飛撲美技。圖為楊家勝17日出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月19日
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（中央社記者謝靜雯石垣市19日電）中職樂天桃猿隊「阿明哥」楊家勝此次石垣島交流賽攻守有發揮，盼學習日本球員積極態度做出改變，昨天比賽單場2安、還有三壘飛撲美技；楊家勝解密綽號與愛騎單車追風有關。

樂天桃猿隊野手楊家勝2021年選秀第8輪被選進，2022年有一軍出賽紀錄1個打席，去年整季在二軍，第2次參加石垣島交流賽與日職千葉羅德海洋隊交手，2場比賽都有先發，昨天第2戰單場2安、選到1次保送，三壘守備有飛撲美技。

楊家勝開玩笑說，首場先發沒有安打，回去飯店有好好休息睡飽，第2戰攻守發揮不錯，但心態上沒有太大的不同，希望把平常練習做的東西展現出來，教練團也有提醒要注意最基本的東西。

楊家勝進到職棒後目前還沒有獲得太多一軍機會，他自評守備是優勢，也下了很多功夫希望可以更提升，先前二軍總教練、現任一軍首席教練的陳瑞振也有提醒他，要認真對待每一顆球。

楊家勝表示，此次來參加交流賽心態比較積極，希望可以有所感變，也盼學習日本球員的態度，目標力拚開季一軍。

楊家勝交流賽綽號球衣寫著「阿明哥」，他也解密，因為很喜歡騎單車，叔叔小時候用台灣動畫電影「魔法阿媽」中總是騎著單車的角色名字當作他的綽號。楊家勝笑說，現在還是很喜歡騎單車，喜歡追風的感覺，也是可以放鬆心情的方式。（編輯：張雅淨）1130219

#中職
#陳瑞振
#樂天桃猿
#張雅淨
#楊家勝
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