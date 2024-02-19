張梓軒成鈴木駿輔中文老師 也交流投手訓練方式

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（中央社記者謝靜雯石垣市19日電）樂天桃猿隊投手張梓軒與日籍投手鈴木駿輔培養好交情，張梓軒高中時期讀日文系能簡單溝通；張梓軒透露鈴木駿輔除了臭豆腐其實台灣美食都很適應，也會跟他分享一些投手調整的方式。

中職樂天桃猿隊今年洋將競爭者之一25歲的日籍投手鈴木駿輔1月就向球隊報到，幾乎與投手張梓軒形影不離，張梓軒就讀南英商工時期讀應用日語系，也會簡單的日文，主動用日文跟鈴木駿輔自我介紹搭起友誼橋梁。

鈴木駿輔很融入台灣的生活，張梓軒表示，鈴木駿輔對於台灣美食接受度很高，連豬血湯都願意嘗試，唯獨不能接受臭豆腐。他笑說，宿舍外面有賣臭豆腐的店，有時候經過鈴木駿輔附近會把窗戶打開、讓臭豆腐味道飄進來，鈴木駿輔則會馬上把窗戶關上。

張梓軒也會教鈴木駿輔簡單的中文，包括「請多多指教」、「謝謝」等基本用語，當然也不缺一些隊友互動時的「垃圾話」。而兩人一起練球時，鈴木駿輔也會分享一些訓練調整的方式，像是提醒腳趾的抓地力對投手很重要，所以比賽完要赤腳走路放鬆等。

左投張梓軒身材突出、投球姿勢比較特別，也是教練團看好的牛棚投手戰力，去年季末膝蓋稍微有傷勢影響表現，張梓軒表示，季後在投球機制上有做滿多改變，主要希望讓下半身更穩定，膝蓋的傷勢也與下半身不穩定有關。

此次石垣島交流賽張梓軒在昨天第2戰中繼登板，投1局被敲2支安打、投出1次保送，失掉1分責失分、無關勝敗。今年球季牛棚有空缺可以競爭，張梓軒坦言當然會想要拚，希望把握機會，也希望心態上可以更穩定。（編輯：張雅淨）1130219