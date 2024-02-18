鈴木駿輔交流賽先發好投 增重15公斤綽號熊輔

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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）樂天桃猿日籍投手鈴木駿輔今天對羅德先發2局無失分，球隊終場以3比2獲勝，爭取洋將先發輪值、盼增加體力拉長局數。鈴木駿輔為了增加球速增重15公斤，獲得「熊輔」綽號。

「亞洲門戶交流賽」樂天桃猿隊在日本石垣市營球場與日職千葉羅德海洋隊交手，桃猿隊派出日籍投手鈴木駿輔先發，鈴木駿輔總計投2局被敲1支安打，投出1次保送、無失分，桃猿隊9局下靠著邱丹再見安搶勝，中止石垣島交流賽10連敗。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，鈴木駿輔今天表現中規中矩，變化球的控制位置有到位，但直球還需要修正。

鈴木駿輔表示，昨天首場比賽桃猿隊先發投手一開賽表現沒有這麼理想，今天桃猿先守，明白先發投手的角色可以影響比賽局面，抱持著這個想法上場，面對第1名打者，被敲出投手方向平飛球，自己接球順利抓到第1個出局數後，覺得是個好的開始，比賽應該會往好的方向走。

鈴木駿輔之前曾在日本獨立聯盟投出很好的表現，賽前二軍首席投手教練川岸強就提到，鈴木駿輔才25歲，一定會有想要回到日職的想法，今天對羅德的比賽表現也很重要。

鈴木駿輔提到，今天雖然是先發，但只投2局，不是完整對上整輪打者，只想著把身為桃猿隊洋投該做的事情完成，羅德球員以二軍陣容為主，他們的目標是朝著一軍邁進，「我也是朝著同樣的目標努力」。

鈴木駿輔本季競爭桃猿隊洋將先發輪值名額，他表示，接下來體力方面是重點，以可以投長局數為目標準備。

鈴木駿輔此次石垣島交流賽綽號球衣上寫著「熊輔」，他解釋，之前比較瘦，但為了希望球速可以提升、投球表現更穩定，這2年刻意增重約15公斤，隊友開始幫他取各種「熊」的綽號，也有人說他長得像小熊維尼。（編輯：管中維）1130218