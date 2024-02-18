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鈴木駿輔交流賽先發好投 增重15公斤綽號熊輔

2024/2/18 16:47（2/18 17:26 更新）
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「亞洲門戶交流賽」中華職棒樂天桃猿隊在日本石垣市營球場與日職千葉羅德海洋隊交手，桃猿隊日籍投手鈴木駿輔（圖）18日先發2局無失分、最快球速148公里，球隊終場以3比2搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年2月18日
「亞洲門戶交流賽」中華職棒樂天桃猿隊在日本石垣市營球場與日職千葉羅德海洋隊交手，桃猿隊日籍投手鈴木駿輔（圖）18日先發2局無失分、最快球速148公里，球隊終場以3比2搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年2月18日
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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）樂天桃猿日籍投手鈴木駿輔今天對羅德先發2局無失分，球隊終場以3比2獲勝，爭取洋將先發輪值、盼增加體力拉長局數。鈴木駿輔為了增加球速增重15公斤，獲得「熊輔」綽號。

「亞洲門戶交流賽」樂天桃猿隊在日本石垣市營球場與日職千葉羅德海洋隊交手，桃猿隊派出日籍投手鈴木駿輔先發，鈴木駿輔總計投2局被敲1支安打，投出1次保送、無失分，桃猿隊9局下靠著邱丹再見安搶勝，中止石垣島交流賽10連敗。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，鈴木駿輔今天表現中規中矩，變化球的控制位置有到位，但直球還需要修正。

鈴木駿輔表示，昨天首場比賽桃猿隊先發投手一開賽表現沒有這麼理想，今天桃猿先守，明白先發投手的角色可以影響比賽局面，抱持著這個想法上場，面對第1名打者，被敲出投手方向平飛球，自己接球順利抓到第1個出局數後，覺得是個好的開始，比賽應該會往好的方向走。

鈴木駿輔之前曾在日本獨立聯盟投出很好的表現，賽前二軍首席投手教練川岸強就提到，鈴木駿輔才25歲，一定會有想要回到日職的想法，今天對羅德的比賽表現也很重要。

鈴木駿輔提到，今天雖然是先發，但只投2局，不是完整對上整輪打者，只想著把身為桃猿隊洋投該做的事情完成，羅德球員以二軍陣容為主，他們的目標是朝著一軍邁進，「我也是朝著同樣的目標努力」。

鈴木駿輔本季競爭桃猿隊洋將先發輪值名額，他表示，接下來體力方面是重點，以可以投長局數為目標準備。

鈴木駿輔此次石垣島交流賽綽號球衣上寫著「熊輔」，他解釋，之前比較瘦，但為了希望球速可以提升、投球表現更穩定，這2年刻意增重約15公斤，隊友開始幫他取各種「熊」的綽號，也有人說他長得像小熊維尼。（編輯：管中維）1130218

#桃猿隊
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