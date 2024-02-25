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宮崎交流賽1勝1敗 桃猿教頭滿意打者群表現

2024/2/25 17:57（2/25 18:06 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊（圖）赴日本宮崎進行交流賽，24日雖然以4比11不敵日職軟銀鷹隊，不過25日則以7比5擊敗歐力士猛牛隊，本次兩場交流賽以1勝1敗作收。中央社記者楊啟芳攝 113年2月25日
中華職棒樂天桃猿隊（圖）赴日本宮崎進行交流賽，24日雖然以4比11不敵日職軟銀鷹隊，不過25日則以7比5擊敗歐力士猛牛隊，本次兩場交流賽以1勝1敗作收。中央社記者楊啟芳攝 113年2月25日
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（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）中職樂天桃猿隊這2天在宮崎的交流賽劃下句點，戰績1勝1敗。總教練古久保健二今天表示，打者群表現相當不錯；他也強調棒球運動中投手很重要，希望投手群能積極搶好球數。

桃猿隊本季春訓除了依照往例，到石垣島與千葉羅德隊進行交流賽，昨天與今天則是在宮崎與2支日職球隊打交流賽，昨天以4比11不敵軟銀鷹隊，今天以7比5擊敗歐力士猛牛隊。

這2場比賽，桃猿隊打擊表現優異，林承飛及廖健富都有全壘打演出，今天更是全場出現19支安打。對此，古久保健二說：「很高興打者部分有把揮棒做好，這2場特別是打者表現真的非常好。」

談到這趟宮崎行的總結，古久保健二表示：「結論就是棒球運動中投手很重要，就像今天這場比賽，如果投手先搶到好球數、跟打者對決，比賽分數就不會這麼奇怪。」古久保健二也點出，今天投手群只有鈴木駿輔一個人有出現保送，是不錯的地方。

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鈴木駿輔在第6局雖然沒有失分，不過第7局被敲3支安打、投1次保送，失2分，讓球隊一度被追平。古久保健二指出：「他的球質還不錯，第1局投球感覺好像可以競爭先發行列，但壘上有人時可能壞球會變比較多，這部分還要再調整，接下來希望他能更積極攻擊好球帶。」

這次的宮崎交流賽已經告一段落，古久保健二說：「希望之後還有這種交流機會，對雙方成長都會有幫助。」（編輯：管中維）1130225

#古久保健二
#廖健富
#樂天桃猿
#林承飛
#鈴木駿輔
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