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古久保稱讚洪一中具領導球員能力 直言雄鷹不好打

2024/3/30 17:36（3/30 17:56 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊總教練古久保健二（前右）與台鋼雄鷹隊總教練洪一中曾共事，31日雙方將首度在一軍對戰，古久保健二30日受訪時直言雄鷹是很好的球隊、並不好打。中央社記者謝靜雯攝　113年3月30日
中華職棒樂天桃猿隊總教練古久保健二（前右）與台鋼雄鷹隊總教練洪一中曾共事，31日雙方將首度在一軍對戰，古久保健二30日受訪時直言雄鷹是很好的球隊、並不好打。中央社記者謝靜雯攝　113年3月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）樂天桃猿隊總教練古久保健二與台鋼雄鷹隊總教練洪一中曾共事，明天首度一軍對戰，古久保健二稱讚洪一中有領導球員的能力，也直言雄鷹隊是很好的球隊、並不好打。

台鋼雄鷹隊明天在新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，為雄鷹隊一軍隊史首戰，古久保健二與洪一中過去曾在富邦悍將隊共事，彼此並不陌生，古久保健二稱讚洪一中是很優秀的總教練，特別有領導球員的能力，率隊風格嚴謹，對年輕球員來說是很好的訓練。

談起對於雄鷹隊的印象，古久保健二表示，雄鷹隊是很好的球隊，也很多年輕的球員，中心打線也有穿插一些有經驗的老將，實力不容小覷。

雄鷹隊明天隊史首戰派出2022年選秀會首輪第7指名投手伍祐城先發，古久保健二表示，伍祐城球速快、直球很迷人，是很好的投手、沒有這麼好打。

古久保健二去年底接任桃猿隊總教練，今天中職開幕戰為執教一軍例行賽首戰，古久保健二僅表示會跟著球員一起拚戰，不管怎麼樣都會相信球員，希望帶給球員勇氣和元氣，朝著這樣的方向領軍。

古久保健二也提到，今天可以在台北大巨蛋超過2萬名球迷面前比賽，「對球員來說，沒有比這個更幸福的事情了。」（編輯：陳政偉）1130330

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