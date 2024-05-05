小野寺賢人連3場優質先發吞敗 苦笑秀中文敗戰投手

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職台鋼雄鷹隊日籍投手小野寺賢人連3場優質先發都吞敗，接受媒體訪問時被問起學到的中文，回說「只知道敗戰投手」，他對控球最有自信，希望精簡用球數可以再拉長投球局數。

小野寺賢人昨天對味全龍隊先發，前6局僅失1分、展現壓制力，但7局下續投有狀況，1人出局後接連被敲2支安打退場，接替隊友沒能幫忙止血，再被敲出安打掉分。

小野寺賢人總計用91球投6.1局被敲5支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉3分也是優質先發，但吞下本季第3敗，目前勝場還沒開張。雄鷹隊總教練洪一中表示，小野寺賢人體能感覺差了一點，球數投到80球左右速度掉很快。

小野寺賢人表示，昨天回去看投球影片，被打到的球都比較甜，球季開打1個多月，覺得中職一軍的打者很會攻擊直球，揮棒力量大的打者比過往日本獨立聯盟遇到的更多，過去的經驗，全力投球時被打這麼扎實的情況不多。

談起體力控制，小野寺賢人表示，台灣投手丘與日本不同還在適應，另外提到非三振型投手，但也不想要投四壞球，控球是最有自信的地方，希望盡可能精簡用球數，控制在100球可以投到7、8局左右。

勝投遲遲沒有開張，小野寺賢人笑說，當然也會有點在意，但棒球比賽也有運氣成分，盡可能做好可以做的事情，專注在場上的投球。

至於到台灣目前為止學到的中文，小野寺賢人用中文說：「只有敗戰投手。」他也提到專注在打球，偶爾會用翻譯軟體看一下隊友在說什麼，最喜歡吃台灣美食肉燥飯。（編輯：管中維）1130505