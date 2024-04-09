更多編輯台推薦新聞：
專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部明天偏涼 11日起氣溫迅速回升上看30度
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職
首頁 / 運動

雄鷹、桃猿10日交手有話題 都派日籍投手先發

2024/4/9 20:22（4/9 21:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊10日都派出日籍投手先發，雄鷹隊先發投手為小野寺賢人（左），桃猿隊則為鈴木駿輔（右）。（中央社檔案照片）
中職台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊10日都派出日籍投手先發，雄鷹隊先發投手為小野寺賢人（左），桃猿隊則為鈴木駿輔（右）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊本週2連戰，明天比賽兩隊都派出日籍投手先發成為話題，雄鷹隊先發投手為小野寺賢人，桃猿隊則為鈴木駿輔。

雄鷹隊和桃猿隊今年開季先發投手輪值中都有日籍投手，小野寺賢人和鈴木駿輔在4日就曾同日但不同場先發出賽，為中職睽違5320天後再次有日籍投手同日先發出賽；雄鷹隊4日的對手為中信兄弟，桃猿隊則是與味全龍隊交手。

明天雄鷹隊與桃猿隊繼續在澄清湖棒球場交手，小野寺賢人和鈴木駿輔將同場先發也成為話題。小野寺賢人4日先發投4.1局失掉5分責失分吞敗，明天比賽要挑戰個人中職生涯首勝。

鈴木駿輔4日先發出賽投5局被敲6支安打，投出4次三振，失掉3分責失分，中職生涯首場先發出賽就拿下勝投。

明天中職也是單日3戰，另外2場比賽統一獅隊在主場台南棒球場迎戰中信兄弟隊，獅隊派出洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發，兄弟隊先發投手為徐基麟；味全龍隊在天母棒球場迎戰富邦悍將隊，兩隊都派出洋投先發，龍隊為伍鐸（Bryan Woodall），悍將為戈威士（Keyvius Sampson）。（編輯：管中維）1130409

#樂天桃猿
#台鋼雄鷹
#桃猿
#中職台鋼雄鷹隊
#鈴木駿輔
延伸閱讀
桃猿2天主場延賽 獅盼如期開打願出借台南球場中職16日起7場花蓮賽事是否舉行 待10日討論專訪／野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.82