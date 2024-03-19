洋砲魔鷹3安1打點 台鋼雄鷹官辦熱身賽奪第2勝

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職台鋼雄鷹隊今天官辦熱身賽與味全龍隊交手，雄鷹隊洋砲魔鷹3安1打點、為勝利打點，日籍投手小野寺賢人先發5局無責失分，終場雄鷹隊以3比1搶下熱身賽第2勝。

雄鷹隊今天由日籍投手小野寺賢人先發，2局上稍微有狀況，先觸身球保送李凱威，1人出局後因為暴投、失誤讓李凱威上到三壘，再被張政禹敲出內野安打失掉1分，但及時回穩沒有擴大失分危機。

雄鷹隊前4局沒能拿下分數，5局下突破，王博玄、曾子祐、陳文杰接連安打攻占滿壘，王柏融選到四壞保送、擠回追平分，魔鷹（Steven Moya）補上安打送回球隊超前分，張肇元敲出內野滾地球送回球隊第3分。

今天兩隊得分集中在前5局，雄鷹隊先發投手小野寺賢人投5局被敲出6支安打，投出2次四死球保送、4次三振，失掉1分非責失分、拿下勝投。

雄鷹隊開季洋將布局，沒意外的話洋砲魔鷹和今天也有後援登板的投手雷公（Reymin Guduan）開季會從一軍出發；魔鷹熱身賽維持好手感，今天單場3安貢獻1分打點。

雄鷹隊隊史首名選秀狀元、內野手曾子祐官辦熱身賽也維持好手感，今天單場敲3安、有1得分；雄鷹隊好手王柏融雖然熱身賽首安還沒出爐，但展現選球能力，今天選到2次保送、有1分打點。（編輯：張雅淨）1130319