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桃猿兩主場賽事延賽 獅盼公平競賽原則調整場地舉行

2024/4/9 15:26
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（中央社記者謝靜雯桃園9日電）中職昨天到桃園棒球場場勘因草皮狀況不佳，確定樂天桃猿隊16、17日主場賽事無法在此舉行並延賽；對手獅隊今天發出新聞稿表示，基於公平競賽原則向聯盟表達立場，盼調整場地如期開打。

中職昨天下午邀集體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往桃園棒球場現地勘查，審查委員一致認為草皮狀況不佳，仍不符合賽事標準，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛的狀況。

聯盟昨天發出公告表示，原訂樂天桃猿4月16、17日的桃園棒球場主場賽事，確定無法如期開打將延賽。

桃猿隊16、17日比賽對手統一獅隊今天發出新聞稿表示，接獲聯盟通知後了解延賽原因，因洽詢北部場地天母棒球場、台中洲際棒球場均無法順利租借而延賽。

獅隊也隨即向聯盟反映，以公平競賽為原則前提下，協請聯盟協商是否能詢問斗六、澄清湖等球場租借，甚至獅隊可提供台南棒球場作為租借使用。

獅隊表示，若實際需要，建議聯盟協調將原來在台南棒球場進行的二軍賽事場地調整到屏東園區、斗六等球場可能性。獅隊的立場希望球賽能夠順利開打，假若徵詢全台可用職棒賽事場地後，經整體評估後，仍無適合場地進行予以延賽，獅隊將尊重聯盟的決議。（編輯：張雅淨）1130409

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