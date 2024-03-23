中職進階數據全面公開 新創公司盼掀「魔球」革命

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（中央社記者趙彥翔台北23日電）自2003年美國作家麥可‧路易斯（Michael Lewis）出版「魔球」一書以來，數據的力量在棒球界獲得正視，促成管理層組成、球員選才，甚至是守備佈陣等戰術及規則運用的改變，造就美國職棒大聯盟今日風貌。

「魔球」（Moneyball）的成功，確立了職業棒球聯盟須建立完善進階數據庫的重要性，更讓非球員出身的人才同樣有機會憑藉數據分析專長進入球團服務。

時至今日，即使是身在台灣的大聯盟球迷，若想知道特定球員或球團的各項資料，幾乎都可透過國外網站查知。相較之下，國內除中華職棒聯盟開放給媒體的資料庫外，相關的公開資源仍相當匱乏。

不過，隨著本土新創棒球數據公司「野球革命」於線上公開各項中職進階數據，台灣有望迎來一場全民皆可參與的棒球數據分析變革。

營運長鄭凱駿近日接受中央社專訪表示，「我們始終想為國內棒球產業帶來前所未有的東西」。這也是他和10年老友邱冠融共同創辦「野球革命」的初衷。

棒球數據公司「野球革命」營運長鄭凱駿（中）接受中央社專訪表示，公司成立初衷是要為台灣棒球帶來過去未有的服務，圖為鄭凱駿與共同創辦人邱冠融（左）及影像情蒐分析師范宏寬（右）合影。攝於113年3月6日。中央社記者趙彥翔攝 113年3月23日

「革命」之初

兩人在高中時期同為棒球社的「野球少年」，高中畢業後再次聚首已是2019年。當時，邱冠融在一家資訊公司擔任軟體工程師，鄭凱駿還在攻讀碩士學位，這一聚，激發兩人萌生以棒球為事業的念頭。

現年28歲的鄭凱駿回憶，當時討論棒球議題的YouTuber台南Josh已頗具知名度，「我們聽到他說想做數據，加上當時大家都認為台灣棒球沒有新意，所以我們就在想，有什麼是我們可以做的」。

他們後來決定以線上紀錄平台為起點，提供全台各個業餘棒球聯賽上傳數據紀錄，並為往後的「革命路線」定下基調。

2020年夏天，「野球革命」正式成立，首位客戶是北部高中棒球聯會，隨後也成功與4到5個地方棒球聯盟與盃賽合作，但如此的「業績」無法帶來足夠利潤，更嚴重的是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，造成許多賽事停擺。

直到2021年，在一位實習生提議下，野球革命開始記錄中職的進階數據，並在當年8月首度公開。沒想到，「無心插柳」之舉意外引發熱烈迴響。

鄭凱駿透露，在PTT網友熱情分享下，野球革命當天湧入了超出平時近百倍的流量，甚至還讓網站首度當機。後來網站陸續優化介面並擴充新數據，並在2023年10月推出線上訂閱制的完整數據服務平台。

訂閱者可獲取的數據包括打者擊球落點分布、面對不同球種的各項打擊表現，以及投手不同球路的熱點分布圖、配球策略等。野球革命以美國知名棒球數據網站為終極目標，望有朝一日成為「台版FanGraphs」。

鄭凱駿指出，野球革命目前仍在努力開發許多新功能，像是防守效率等進階守備數據、wRC+（標準化加權得分創造），以及國外判斷一名球員價值最常使用的WAR值（勝場貢獻值）等，都希望趕在中職新球季3月底的開幕戰前正式推出。

不過，鄭凱駿也說，一些仰賴高速攝影技術的數據，包括擊球仰角、擊球初速及投手球路位移幅度，除非球團或轉播單位有安裝設備並提供數據，否則目前尚無法紀錄。

不同於台灣另一間棒球數據公司「灼見運動數據」以球隊為主要服務對象，野球革命以服務球迷為主。鄭凱駿坦言，這並非一開始就擬定的方向，但「過去這段時間野革受到非常多球迷熱情支持，這讓我們相信國內球迷就是我們最豐厚的資產與後盾」。

為了擴大版圖，野球革命也開發「企業版情蒐系統」並與中職隊伍接觸，可望於新球季「插旗」職業球團。截至目前，野革已吸引近500名訂閱戶，鄭凱駿表示，隨著新球季即將開打，訂閱數有望持續上漲。

全民起義

緯來體育台主播李秉昇告訴記者，野球革命如今已在主播、球評間擁有相當知名度，許多同行會和野球革命交流意見，除有助其網站功能開發，也幫助轉播工作的準備，目前能在野革網站上查詢的各球隊牛棚出賽紀錄就是其中一例。

李秉昇認為，數據最棒的一點在於「提供一個不同的說故事方式」，若數據能被更廣泛引用，棒球作為台灣的「國球」也可能以不同方式被重新紀錄。

緯來體育主播李秉昇表示，「野球革命」與「灼見運動數據」這類棒球數據公司出現後，讓主播及賽評在轉播中職賽事時能更快速查詢所需資訊，數據普及也有機會讓「國球」被大眾以不同的方式記錄。攝於113年2月24日。中央社記者趙彥翔攝 113年3月23日

為找出數據分析人才，台灣棒壘球科學研究會去年攜手野球革命、灼見數據，共同舉辦全台首屆「台灣棒球數據分析競賽」，最終吸引了30支素人隊伍參賽，比原本預期整整多了一半。參賽題目從短打戰術效益，到美國職棒大聯盟禁止守備佈陣的原因與影響，十分多元，其中近7成的隊伍鎖定美國大聯盟球員或隊伍進行分析。

主辦單位當時告訴記者，中職數據取得難度大大影響了參賽者的選材，若球迷能取得更多中職數據，相信選材比例將更加平衡。據透露，今年比賽將擴大舉辦。

鄭凱駿認為，野球革命目前的工作是為台灣棒球做「基礎建設」，「接下來職棒應該就是分析人才的戰爭了」。

從2位搭檔創業的「野球少年」，到如今公司旗下擁有4名正式員工、5名實習生與近10人的紀錄團隊，鄭凱駿坦言，這是4年多前不曾想像過的風景，也漸漸從中發展出對這項產業的責任感。

「野球革命還會繼續成長」，他說，這場屬於台灣全民的魔球革命，才正要開始。（編輯：侯姿瑩）1130323

台灣棒壘球科學研究會、「野球革命」與「灼見運動數據」攜手於2023年舉辦首屆「台灣棒球數據分析競賽」，共吸引30支隊伍報名參加，比預期人數整整多了一半。（灼見運動數據提供）中央社記者趙彥翔傳真 113年3月23日