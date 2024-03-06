中職季後賽台灣大賽名單增至32人 突破僵局制正式上路

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職今天召開會員大會及領隊會議，除了通過本季實施突破僵局制、投球秒數等新規定，也決議擴增了季後賽出賽名單為32人，一軍例行賽的可登錄人數也增加1人至28人。

中職今天在兄弟飯店舉行會員大會暨全體理監事會，選出第12屆中職會長，現任會長蔡其昌獲在場理事20票全數通過，正式連任。會員大會結束後，緊接著進行各隊領隊會議，先通過推舉樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒，擔任世界12強棒球賽台灣隊總教練，不過還要等選訓會議確認。

此外，領隊會議中也針對賽務部分做討論，包括季後賽、總冠軍賽的選手出賽名單人員數有所改變，每場比賽一樣最多可登錄28人，不過系列賽出賽名單共有總教練1人、教練10人、選手擴增為32人，其中外國選手限為3人。

一軍例行賽登錄規定也有改變，最多可登錄28人（原本27人），不過隨隊球員從4人減為3人。

日前總教練會議決議延長賽突破僵局制、開放使用PitchCom（電子暗號發送器）；還有投球秒數新限制，包括壘上無人投球限制18秒、壘上有人23秒；及重播輔助判決針對妨礙守備增加4項等，中職秘書長楊清瓏表示，今天領隊會議也都通過確認，今年新球季會實施。（編輯：吳協昌）1130306