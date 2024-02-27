大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒35年例行賽賽程今天公布，台北大巨蛋將成中職例行賽使用第19座球場，3月30日開幕戰味全龍在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，例行賽有27場台北大巨蛋賽事，其中中信兄弟參與23場比賽。

中華職棒例行賽賽程正式公布，今年球季台北大巨蛋加入職棒比賽場地是一大話題，開幕周去年冠軍味全龍隊在台北大巨蛋安排2連戰，3月30日與樂天桃猿隊交手，31日迎戰中信兄弟隊。

兄弟隊於4月3日、4日在台北大巨蛋安排2連戰，對手為台鋼雄鷹隊，味全龍隊5月31日、6月1至2日再度回到台北大巨蛋安排主場，3戰對手都是兄弟。

兄弟隊6月也有安排台北大巨蛋主場賽事，14日至16日先與樂天桃猿打1戰，接著與統一獅隊2連戰，中職新軍台鋼雄鷹隊台北大巨蛋主場賽事排在6月22、23日，對手也是兄弟。

下半季開幕週統一獅隊7月5日至7日在台北大巨蛋安排3連戰，對手為兄弟，兄弟8月2日至4日台北大巨蛋3連戰對手為富邦悍將。

台鋼雄鷹隊8月9日至11日台北大巨蛋主場3連戰對手也是兄弟，味全龍隊9月14至16日台北大巨蛋主場對手還是排兄弟，17日則安排與台鋼雄鷹隊交手。

台北大巨蛋本季例行賽表定最後2場賽事9月28日統一獅隊主場迎戰台鋼雄鷹，29日味全龍隊主場迎戰富邦悍將。

本季合計有27場台北大巨蛋場次，其中兄弟是最頻繁出現的對戰組合，總計參與23場比賽。

中華職棒重回6隊規模，今年一軍例行賽共安排360場賽事，每隊出賽120場，主、客場各60場賽事。台北大巨蛋將成為中職例行賽所使用的第19座球場，今年共27場賽事，味全龍、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、台鋼雄鷹的主場賽事都能在台北大巨蛋看到。（編輯：李亨山）1130227

（中華職棒提供）

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