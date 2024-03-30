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資深球迷等待大巨蛋29年 中職賽前頒發貴賓證

2024/3/30 18:53（3/30 19:55 更新）
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中華職棒35年開幕戰30日在台北大巨蛋登場，賽前在感謝儀式中，由中職會長蔡其昌（前左）頒發29年前摸彩的巨蛋第一年貴賓證，共有14名球迷成功兌換。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒35年開幕戰30日在台北大巨蛋登場，賽前在感謝儀式中，由中職會長蔡其昌（前左）頒發29年前摸彩的巨蛋第一年貴賓證，共有14名球迷成功兌換。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒35年今天在台北大巨蛋開打，賽前儀式由中職會長蔡其昌頒發29年前摸彩的巨蛋第1年貴賓證，共有14名球迷成功兌換，蔡其昌也準備了紀念禮盒給等待29年的資深球迷。

中職在1995年曾舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，聯盟日前開放球迷兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，今天也特別邀請已來換證的14名球迷來到開幕戰現場進行感謝儀式。

隨著台北大巨蛋落成、中職今年首度在大巨蛋舉辦賽事，許多資深球迷拿出當年的貴賓證詢問是否算數，中職會長蔡其昌回應球迷「當然算數」。為感謝資深球迷29年的等待，今天開幕戰賽前舉行感謝儀式，蔡其昌除了頒發大巨蛋貴賓證，也特別準備紀念禮盒送給來到現場的14名球迷。

紀念禮盒內容包含今年中職開幕戰比賽用球、台北大巨蛋首場例行賽事觀戰紀念證書、本季CPBL TV一年期序號、今年開幕戰賽事帽、台北大巨蛋紀念紅土、今年開幕戰賽事T恤、職業棒球雜誌505期等品項。

中職表示，巨蛋尋巢貴賓證目前仍開放球迷至聯盟兌換，只要帶著當年的活動中獎正本，到聯盟核對身分證確認名字後，即可兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，證件採實名制，僅供本人使用不得轉讓，入場前會由工作人員核對證件即可進入球場。（編輯：陳政偉）1130330

隨著台北大巨蛋落成、中職2024年首度在大巨蛋舉辦賽事，許多資深球迷拿出早年摸彩活動貴賓證詢問是否算數獲應允。中職會長蔡其昌（中）為感謝資深球迷多年等待，30日在開幕戰賽前舉行感謝儀式，除頒發大巨蛋貴賓證外，也準備了紀念禮盒送給來到現場的14名球迷。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
隨著台北大巨蛋落成、中職2024年首度在大巨蛋舉辦賽事，許多資深球迷拿出早年摸彩活動貴賓證詢問是否算數獲應允。中職會長蔡其昌（中）為感謝資深球迷多年等待，30日在開幕戰賽前舉行感謝儀式，除頒發大巨蛋貴賓證外，也準備了紀念禮盒送給來到現場的14名球迷。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中職祕書長楊清瓏26日說明「巨蛋尋巢」兌換巨蛋球場首年例行賽免費入場證件。（中華職棒提供）
中職祕書長楊清瓏26日說明「巨蛋尋巢」兌換巨蛋球場首年例行賽免費入場證件。（中華職棒提供）
#中華職棒
#中職
#蔡其昌
#台北大巨蛋
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