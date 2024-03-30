更多編輯台推薦新聞：
圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱
國際

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋4/96
首頁 / 運動

徐若熙破2.8萬人前先發好投 龍隊搶下大巨蛋首勝[影]

2024/3/30 20:10（3/30 21:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊、樂天桃猿隊30日晚間攜手為中職35年揭開序幕，龍隊先發投手徐若熙將寫下多項紀錄，包括投出中職大巨蛋第1球、隊史最年輕開幕戰先發投手等。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒味全龍隊、樂天桃猿隊30日晚間攜手為中職35年揭開序幕，龍隊先發投手徐若熙將寫下多項紀錄，包括投出中職大巨蛋第1球、隊史最年輕開幕戰先發投手等。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）味全龍先發投手徐若熙今天在2萬8618人面前投出中職大巨蛋第一球、第1個三振，成為隊史最年輕開幕戰先發投手，5局無失分率隊以3比2擊敗樂天桃猿，替龍隊搶下歷史性勝利。

中職35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，湧入破紀錄2萬8618名觀眾入場，龍隊投手徐若熙投出中職大巨蛋第一球，1局上三振桃猿隊林立、為大巨蛋中職第一K，接著被梁家榮敲出二壘打、為大巨蛋中職第1支安打，徐若熙1局上雖然被敲出2支安打、但力守不失分。

龍隊2局下有攻勢，郭嚴文敲出二壘打、郭天信犧牲觸擊推進，蔣少宏適時安打，送回團隊第一分，也是大巨蛋中職首分打點。

龍隊5局下再起攻勢，張政禹選到四壞保送，張祐銘安打推進，再靠著桃猿隊失誤、投手暴投單局再添2分保險分。

影片來源：Dragons味全龍官方頻道

桃猿隊野手梁家榮今天手感不錯，6局上抓準龍隊換投時機，隊友陳晨威保送上壘、林立安打推進、梁家榮補上安打送回團隊第一分，8局上得點圈有人機會，梁家榮再敲出安打送回球隊第2分。

龍隊投手徐若熙今天用73球投5局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，率隊搶勝、也獲選單場最有價值球員（MVP），徐若熙以23歲又150天年紀開幕戰先發勝投、為史上本土投手第2年輕，也是隊史最年輕開幕戰投手。（編輯：陳政偉）1130330

中職35年開幕戰30日晚間在台北大巨蛋火熱開打，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（圖）5局下敲出右外野高飛犧牲球，助三壘跑者張政禹回本壘得分。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中職35年開幕戰30日晚間在台北大巨蛋火熱開打，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（圖）5局下敲出右外野高飛犧牲球，助三壘跑者張政禹回本壘得分。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
味全龍隊打者吉力吉撈．鞏冠5局一記右外野高飛犧牲打，讓三壘跑者張政禹（中）回本壘得分，他回到休息區後拿著泡泡槍與隊友互動致意。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
味全龍隊打者吉力吉撈．鞏冠5局一記右外野高飛犧牲打，讓三壘跑者張政禹（中）回本壘得分，他回到休息區後拿著泡泡槍與隊友互動致意。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
5局下味全龍隊三壘跑者張祐銘（右）靠著樂天桃猿隊投手暴投、成功回到本壘，為隊再添分數。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
5局下味全龍隊三壘跑者張祐銘（右）靠著樂天桃猿隊投手暴投、成功回到本壘，為隊再添分數。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒35年開幕戰30日在台北大巨蛋舉行，由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，大批球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒35年開幕戰30日在台北大巨蛋舉行，由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，大批球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
#中職
#徐若熙
#龍隊
#味全龍
#梁家榮
#台北大巨蛋
延伸閱讀
中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618名觀眾 刷新歷史紀錄蘇建文中職大巨蛋開幕戰最後一次執法 逾30年裁判生涯畫句點兄弟9月2場賽事改到大巨蛋 可望辦周思齊引退賽中職2老將引退年 周思齊百盜、潘威倫150勝是看點資深球迷等待大巨蛋29年 中職賽前頒發貴賓證台北大巨蛋前世今生 為何讓棒球迷一等32年？中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增桃園棒球場整修樂天桃猿3主場移至大巨蛋 中職6隊都攻蛋
大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618名觀眾 刷新歷史紀錄
172.30.142.204