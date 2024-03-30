徐若熙破2.8萬人前先發好投 龍隊搶下大巨蛋首勝[影]
2024/3/30 20:10（3/30 21:28 更新）
（中央社記者謝靜雯台北30日電）味全龍先發投手徐若熙今天在2萬8618人面前投出中職大巨蛋第一球、第1個三振，成為隊史最年輕開幕戰先發投手，5局無失分率隊以3比2擊敗樂天桃猿，替龍隊搶下歷史性勝利。
中職35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，湧入破紀錄2萬8618名觀眾入場，龍隊投手徐若熙投出中職大巨蛋第一球，1局上三振桃猿隊林立、為大巨蛋中職第一K，接著被梁家榮敲出二壘打、為大巨蛋中職第1支安打，徐若熙1局上雖然被敲出2支安打、但力守不失分。
龍隊2局下有攻勢，郭嚴文敲出二壘打、郭天信犧牲觸擊推進，蔣少宏適時安打，送回團隊第一分，也是大巨蛋中職首分打點。
龍隊5局下再起攻勢，張政禹選到四壞保送，張祐銘安打推進，再靠著桃猿隊失誤、投手暴投單局再添2分保險分。
影片來源：Dragons味全龍官方頻道
桃猿隊野手梁家榮今天手感不錯，6局上抓準龍隊換投時機，隊友陳晨威保送上壘、林立安打推進、梁家榮補上安打送回團隊第一分，8局上得點圈有人機會，梁家榮再敲出安打送回球隊第2分。
龍隊投手徐若熙今天用73球投5局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，率隊搶勝、也獲選單場最有價值球員（MVP），徐若熙以23歲又150天年紀開幕戰先發勝投、為史上本土投手第2年輕，也是隊史最年輕開幕戰投手。（編輯：陳政偉）1130330
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