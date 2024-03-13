更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300
首頁 / 運動

桃園棒球場整修樂天桃猿3主場移至大巨蛋 中職6隊都攻蛋

2024/3/13 15:24（3/13 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為大巨蛋3月2日舉辦讀賣巨人交流賽，是大巨蛋首場滿場比賽。（中央社檔案照片）
圖為大巨蛋3月2日舉辦讀賣巨人交流賽，是大巨蛋首場滿場比賽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）樂天桃園棒球場因為優化工程延宕，確定無法如期在中職開季後使用，樂天桃猿隊今天召開記者會說明，將把其中3場比賽移至台北大巨蛋。本季6隊都有在大巨蛋舉辦賽事。

中職本季將於30日開打，本來桃猿31日要在桃園棒球場進行主場開幕戰，不過因為桃園棒球場整修進度拖延，昨天聯盟公告，桃園棒球場優化改善工程經聯盟賽務部與球團多次勘查後，球場內部相關工程仍在進行中，且球場草皮生長狀況不佳，無法如期於3月底使用。

聯盟指出，在確保球員比賽安全前提下，初步影響場次為3月31日、4月3至7日的6場賽事。

桃猿球團今天在聯盟舉辦更換場地事宜記者會，球團表示，確定將31日與台鋼雄鷹隊交手的賽事移至新莊棒球場舉行，4月3日、4日對戰味全龍隊的賽事移至天母棒球場，而4月5、6、7日的比賽則改至台北大巨蛋與中信兄弟隊交手。

經過變更後，本季目前有33場在台北大巨蛋的賽事，包括味全龍隊10場、中信兄弟隊8場、台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場、富邦悍將隊3場、樂天桃猿隊3場。由於許多球團都找中信兄弟當作客場對手，兄弟隊本季主場加上客場要在大巨蛋進行多達26場賽事。（編輯：張雅淨）1130313

桃園棒球場整修進度落後。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月11日
桃園棒球場整修進度落後。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年3月11日
#大巨蛋
#中職
#樂天桃猿
延伸閱讀
桃猿劉家翔練習賽4局好投 賴胤豪飆速150公里桃猿張梓軒練習賽後援5球化解危機 林耀煌敲追平安中職季後賽台灣大賽名單增至32人 突破僵局制正式上路中職官辦熱身賽13日開打 16日中信兄弟大巨蛋對戰味全龍估湧1.8萬人中職開幕週味全龍大巨蛋迎戰桃猿兄弟 本壘後方最貴1880元中信兄弟大巨蛋票價出爐 開幕週內野熱區1880元、VIP尊爵席3580元
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中信兄弟大巨蛋票價出爐 開幕週內野熱區1880元、VIP尊爵席3580元
172.30.142.63