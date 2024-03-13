桃園棒球場整修樂天桃猿3主場移至大巨蛋 中職6隊都攻蛋
2024/3/13 15:24（3/13 16:31 更新）
（中央社記者楊啟芳台北13日電）樂天桃園棒球場因為優化工程延宕，確定無法如期在中職開季後使用，樂天桃猿隊今天召開記者會說明，將把其中3場比賽移至台北大巨蛋。本季6隊都有在大巨蛋舉辦賽事。
中職本季將於30日開打，本來桃猿31日要在桃園棒球場進行主場開幕戰，不過因為桃園棒球場整修進度拖延，昨天聯盟公告，桃園棒球場優化改善工程經聯盟賽務部與球團多次勘查後，球場內部相關工程仍在進行中，且球場草皮生長狀況不佳，無法如期於3月底使用。
聯盟指出，在確保球員比賽安全前提下，初步影響場次為3月31日、4月3至7日的6場賽事。
桃猿球團今天在聯盟舉辦更換場地事宜記者會，球團表示，確定將31日與台鋼雄鷹隊交手的賽事移至新莊棒球場舉行，4月3日、4日對戰味全龍隊的賽事移至天母棒球場，而4月5、6、7日的比賽則改至台北大巨蛋與中信兄弟隊交手。
經過變更後，本季目前有33場在台北大巨蛋的賽事，包括味全龍隊10場、中信兄弟隊8場、台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場、富邦悍將隊3場、樂天桃猿隊3場。由於許多球團都找中信兄弟當作客場對手，兄弟隊本季主場加上客場要在大巨蛋進行多達26場賽事。（編輯：張雅淨）1130313
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