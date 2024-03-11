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桃猿劉家翔練習賽4局好投 賴胤豪飆速150公里

2024/3/11 19:40
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職樂天桃猿隊今天與業餘台中市成棒隊練習賽，桃猿6任投手輪流登板，劉家翔先發4局無失分好投壓制，賴胤豪8局登板後援，投1局飆出全場最速150公里，桃猿終場以7比0獲勝。

中華職棒樂天桃猿隊自辦練習賽今天與業餘台中市成棒隊交手，桃猿隊先發投手劉家翔投4局被敲出2支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，最快球速148公里。

桃猿隊5局啟動牛棚，林華偉、葉家淇、莊昕諺、賴胤豪、舒治浩依序登板，各投1局都沒有失掉分數；賴胤豪8局登板讓對手3上3下，沒被敲出安打，飆出全場最快150公里。

今天比賽前7局兩隊都沒有拿下分數，桃猿隊8局下靠著楊家勝清壘三壘打送回3分、突破僵局，9局下再靠著接連安打、保送，滿壘時鍾玉成安打先送回1分，再靠著失誤跑回分數，董順傑適時安打再添分數，單局攻下4分，順利搶下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1130311

#中職
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