劉家翔交流賽中繼找自信 球團未來規劃重要投手戰力

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（中央社記者謝靜雯石垣市19日電）中職樂天桃猿隊投手劉家翔連2年參加石垣島交流賽，昨天中繼登板投2局失1分、最速147公里；劉家翔季後訓練有點亂了步調、調整較慢，但二軍首席投手教練川岸強仍點名他是未來規劃重要投手戰力。

投手劉家翔在2022年選秀第3輪被桃猿隊選進，去年就有參加石垣島交流賽與日職千葉羅德海洋隊交手，但失分吞敗，此次再度參賽，昨天登板中繼投2局，一度被敲安打、接連保送失掉1分，但沒有擴大失分危機。

劉家翔總計投2局被敲3支安打，投2次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里，球隊終場以3比2搶勝，劉家翔無關勝敗。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，劉家翔昨天比賽內容有需要修正的地方，結果是好的、運氣也算不錯。

劉家翔是球團期待的潛力投手，不過他透露去年季後有嘗試不同的調整方式，但有點亂了步調，球的轉速沒有很好、投球感覺也不理想，後來問了很多學長、多嘗試，目前有慢慢找回狀況，新球季當然期待可以在一軍，但重要的是先把眼前的事情做好。

桃猿隊二軍首席投手教練川岸強表示，劉家翔去年後半段狀況有點不理想，可能想法上有點多、會比較猶豫，希望讓思考簡單一點，而他最好的武器就是直球，如果可以在接下來的比賽中投出很好的直球，也是教練團最想看到的部分。

川岸強也提到，劉家翔儘管今年不一定是一軍戰力規劃，但對球團來說，絕對是未來規劃中很重要的投手戰力。

劉家翔春訓調整狀況不理想，但昨天登板有不錯的球速和結果，他表示，過程中有遇到狀況時主要是想要丟給打者打，但效果不是很好，教練有喊暫停提醒，身體不要衝太快，調整過後用力催，有感受到投球的壓制力，也算有找回自信。（編輯：張雅淨）1130219