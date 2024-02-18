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林華偉改側投定位中繼 川岸強期待成「右投王志煊」

2024/2/18 11:27
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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）中職樂天桃猿隊投手林華偉去年底改為四分之三側投，二軍首席投手教練川岸強期待林華偉成為「右投版的王志煊」，林華偉強心臟，加上動作調整後更具特色，本季定位中繼角色。

中華職棒樂天桃猿隊今天在日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊打第2場比賽，投手林華偉預計也會登板。林華偉投球動作跟過去稍微不同，他透露去年底參加亞洲冬季棒球聯盟的時候開始有調整動作的想法，過去只有在玩的時候試過側投，但冬盟改成四分之三出手後，投起來感覺不錯。

二軍首席投手教練川岸強提到，林華偉改側投變成很有特色的投手，丟出來的球也比較難打。林華偉業餘時期先發出賽機會較多，但川岸強提到，林華偉心臟很大顆，這是很棒的地方，冬盟跟他溝通過後，今年球季會定位中繼，期待投出去年左側投王志煊的好表現，有望成為「右投版的王志煊」。

林華偉表示，改成側投後目前出賽球速還是可以有144、145公里，冬盟首度用側投的姿勢投，對右打者的引誘性有變高，右打者會覺得球投出感覺是近身球，可以有效擾亂打者、收到不錯的效果。

林華偉也提到，過去投先發可以提前做好心理準備，但中繼每天都要準備，每天的狀態也不一樣，算是新角色的挑戰。（編輯：張雅淨）1130218

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