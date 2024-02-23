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桃猿將與日職球隊交流賽 教頭盼年輕球員多表現

2024/2/23 14:22
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（中央社記者楊啟芳宮崎23日電）中職樂天桃猿今天抵達日本宮崎，將在後2天與日職隊伍打交流賽，不過今天當地天氣不佳，練球取消。雖然這次陣容以一軍主力為主，但是總教練古久保健二也盼年輕球員多表現。

樂天桃猿將在台灣時間明天中午12時，和日職軟銀鷹隊在宮崎Ivy Stadium進行交流賽。桃猿隊今天搭機抵達宮崎，本來預計要在室內球場練球，不過因為天氣不佳、不斷下雨，軟銀球員換到室內球場練習，導致桃猿隊無法練球。

桃猿隊總教練古久保健二表示，這次交流賽對一軍主力球員來說，幾乎都是今年春訓第1場實戰，「把目前可以做的事情都做好，投手盡可能去攻擊好球帶，打者做好自己的揮擊」。明天雖然推出陳冠宇先發，不過古久保健二指出，不會丟很長局數。

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古久保健二坦言比較擔心天氣因素，包括是否會下雨造成比賽打不成，以及宮崎的氣溫與嘉義相差超過20度，這幾天都在10度左右，「怎麼去調整狀況是最重要的，會提醒選手注意一下」。

這次宮崎交流賽名單雖然幾乎是一軍主力，不過也有年輕球員像是林華偉、杜禹鋒及林耀煌等人。古久保健二表示，這2場交流賽會讓年輕球員上場試試看，「主要還是之前紅白戰表現好的選手會給多一點機會，如果有持續保持下去，在開季陣容也會直接用，希望年輕選手不要怕失敗，盡量嘗試」。（編輯：管中維）1130223

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