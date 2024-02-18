林華偉中繼好投被點名進步多 交流賽止敗教頭期許

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（中央社記者謝靜雯石垣市18日電）中職樂天桃猿隊石垣島交流賽今天以3比2勝日職羅德隊，中止10連敗，近期改動作的中繼投手林華偉投1局無失分，被點名進步多。雖然止敗，二軍總教練曾豪駒更盼球員反思缺點。

桃猿隊從2016年Lamigo桃猿隊時期開始於每年開季前到日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，但戰績敗多勝少，今天賽前上一次在交流賽搶勝已經是2017年，昨天首場比賽以4比9吞敗，今天則靠著邱丹9局下再見安打以3比2搶勝，中止石垣島交流賽10連敗。

桃猿隊二軍總教練曾豪駒表示，對教練團來說，這就是春訓練習賽的其中1場，贏球當然很開心，春訓的訓練成果在交流賽中展現，雖然贏球但也有做不好的地方，希望球員正視缺失，回去之後再好好修正。

桃猿隊今天投手群表現不錯，先發投手鈴木駿輔投2局無失分，張梓軒接手投1局失1分，劉家翔投2局失1分，投手林華偉、賴胤豪、葉家淇、舒治浩依序登板，各投1局沒有再掉分數。

曾豪駒表示，劉家翔今天帳面上2局沒有失分，但也有運氣成分，希望劉家翔不要因此滿足，可以修正一直以來控球比較不穩定的地方。

至於林華偉，去年底亞洲冬季棒球聯盟時從本來的正投姿勢改成約四分之三側投，今天中繼1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，曾豪駒點名表現不錯。

曾豪駒表示，林華偉控球上進步很多，改姿勢後，今天對決打者能有效製造揮空，春訓明顯看到進步，希望可以維持，把握住機會看能不能爭取一軍。（編輯：管中維）1130218