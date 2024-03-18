世界12強教練團2週內提出 曾總將赴美看旅外球員

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊總教練確定，接下來教練團組成、情蒐作業都是重點，預計2週內提出教練團名單，6、7月赴美情蒐也預計讓總教練曾豪駒同行，親眼觀察旅外球員近況。

世界12強棒球賽今天召開選訓會議，無異議通過由中職樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒擔任台灣隊總教練，中職秘書長楊清瓏表示，會給曾豪駒1至2週的時間，就教練團的組成需要跟球團、教練聯繫溝通，詢問意願，預計14天內召開第2次選訓會議。

楊清瓏再次解釋中職推薦曾豪駒的理由，主要是世界12強賽離中職一軍總冠軍賽時間接近，為了不造成一軍教練團的困擾，所以選擇二軍教練團，再者曾豪駒過去帶隊成績有目共睹。

曾豪駒表示，教練團規劃有幾名人選，但還是要溝通意願、詢問過後慢慢組成，至於球員選材，他表示，狀況好的球員優先考慮，國內外球員都會觀察狀況，也希望優秀年輕球員有好的表現，藉由這次經驗延續到下一次國際賽。

楊清瓏表示，聯盟預計6、7月左右會安排赴美情蒐，也會與桃猿球團溝通說明，希望曾豪駒可以同行，曾豪駒的名單中有些旅外球員，可以親眼目睹、觀察狀況最理想。

曾豪駒表示，先前擔任經典賽教練團時有接觸過一些旅外球員，都是觀察名單，情蒐也會陸續給資料。

曾豪駒也是2023年世界棒球經典賽台灣隊教練團，當時台灣隊旅外球員有林子偉、王柏融、張育成、吳念庭、宋家豪、鄭宗哲和鄧愷威，林子偉、王柏融都已經加盟中職，吳念庭也有機會投入今年中職選秀。（編輯：李亨山）1130318