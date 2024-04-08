世界12強棒球賽教練團有默契 5月提80人大名單

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）世界12強棒球賽今天再度召開選訓會議確認首波教練團名單，都是去年世界棒球經典賽班底，總教練曾豪駒表示，會延續班底主要是配合上有一定默契，接下來預計5月提出球員80人大名單。

世界12強棒球賽將於11月開打，今天在中職辦公室召開選訓會議，由總教練曾豪駒提出教練團名單，首席兼捕手教練為高志綱（統一獅）、打擊教練彭政閔（中信兄弟）、投手教練王建民（中信兄弟）、內野守備教練為陳江和（中信兄弟）、外野守備兼跑壘教練張建銘（味全龍）。

王建民與曾豪駒在2019年世界12強賽、去年經典賽都同在教練團，其餘教練也都是經典賽班底。曾豪駒受訪表示，會延續經典賽班底，主要考量過去的大賽經驗，配合上有一定默契，對球員也有一定程度了解，大家都有共識，一起為賽事努力。

至於之後是否會再增加教練團名單，曾豪駒表示，會先就目前的教練團去觀察球員狀態，如果有需要會再增加教練團成員。

中職秘書長楊清瓏表示，預計5月中會再度召開選訓會議，先列出80人球員大名單再慢慢縮減，涵蓋國內外球員，包括業餘好手都會納入考量，情蒐小組也都會持續觀察，再提供意見給教練團。

至於曾豪駒到國外看旅外球員的計畫，楊清瓏表示，聯盟已經在做規劃，這是必須的，只是要看什麼時機去會比較好。（編輯：張雅淨）1130408