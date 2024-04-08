世界12強棒球賽台灣隊教練團 彭政閔、王建民都納入

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）世界12強棒球賽今天召開選訓會議確定教練團名單，由先前已確定的台灣隊總教練曾豪駒提出首波名單，教練團與去年經典賽陣容差不多，彭政閔、王建民都納入。

備戰年底世界12強棒球賽，3月18日選訓會議就確定台灣隊總教練由中職樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒擔任，今天再度召開選訓會議決定教練團名單。

曾豪駒提出首波教練團名單，成員為首席兼捕手教練為高志綱（統一獅）、打擊教練彭政閔（中信兄弟）、投手教練王建民（中信兄弟）、內野守備教練為陳江和（中信兄弟）、外野守備兼跑壘教練張建銘（味全龍）。

王建民和曾豪駒近年國家隊共事次數多，包括2019年世界12強棒球賽及去年初世界棒球經典賽，彭政閔、高志綱、陳江和、張建銘也都是去年初經典賽教練團成員。

世界12強棒球賽將在11月13日開打，台灣隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊分在同組。（編輯：張雅淨）1130408