中職情蒐小組赴邁阿密 為年底12強賽準備

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）第3屆世界棒球12強賽將在11月10日至24日舉行，此次12強賽由中職組訓，中職情蒐小組提前啟動，赴美國邁阿密加勒比海大賽進行情蒐，盼能為12強台灣隊帶來最大效益。

為精進國家隊戰力，中職會長蔡其昌提出「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，包括全面掌握旅外球員及強化國外球隊的情蒐，還有籌組選手及教練團預備隊，隨時動態調整等，教育部體育署全力支持組訓單位中華職棒聯盟，相關情蒐計畫也率先啟動。

由統籌教練陳瑞昌率領的情蒐小組已於1月30日啟程前往美國邁阿密馬林魚球場加勒比海大賽進行情蒐任務，陳瑞昌今天透過中職發布的新聞稿表示，「感謝會長與聯盟的全力支持，為了國家隊都是我們該做的。」

加勒比海大賽自2月1日進行至9日，參賽國分別為波多黎各、巴拿馬、墨西哥、多明尼加、委內瑞拉、庫拉索、尼加拉瓜，其中庫拉索為荷蘭隊骨幹，7隊當中有6隊為12強參賽國，為本次情蒐重點對象。

情蒐任務針對各國隊形、戰術執行能力、選手特性進行資訊蒐集分析。為擁有更完整的資料，情蒐小組未來將持續追蹤蒐集美國職棒、墨西哥聯盟、日本職棒、韓國職棒等各國選手，針對優缺點、慣性，進行整合、統計與分析，以利教練團及選手策略擬定。

世界棒球12強賽由前12名的國家取得參賽資格，依序為日本、墨西哥、美國、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭、古巴、多明尼加、巴拿馬、澳洲、波多黎各。預賽分為2組，採6取2晉級複賽，台灣預賽分在B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，11月14日至18日則在台灣進行。（編輯：張雅淨）1130206