12強台灣晉級WBSC安排飛日 蔡其昌盼爭取回程包機

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊晉級複賽、前進東京，由WBSC安排與日本、澳洲同包機赴日，中職會長蔡其昌表示，分配到的商務艙討論後因會給教練團，去程要調整有困難，會努力爭取回程。

12強賽台灣與日本同晉級複賽，由世界棒壘球總會（WBSC）統一安排，明天台灣、日本，與另外一支球隊澳洲一同搭乘包機飛往日本東京。

中職會長蔡其昌表示，從昨晚就開始聯繫處理，狀況是WBSC預先包了飛機，最後誰晉級就上飛機，澳洲則是返回集訓地；飛機上商務艙均分，各隊分得12席，另外4席是WBSC的人，日本隊也同意。蔡其昌透露，球員間有討論決定把12席給教練團，他沒有意見，球員間講好就沒有問題。

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蔡其昌也說，從昨晚就開始針對球迷、球員兩部分機位努力，希望幫球迷爭取增加機位和航班，但增加航班需要有空的飛機，還要日本同意降落時間帶，目前看來不可行，但航空公司提出有可能換大飛機的方向。

球員部分，蔡其昌說，本來希望自負差價、機票，盼能夠包機，但就像前面講的，日本機場降落時間帶不可能增加，日本認為有違公平，目前看來去程不可能，回程第一優先是球員商務艙，最理想狀態盼爭取包機，不僅讓球員、後勤一同回台，也希望帶著球迷一起回來。（編輯：張雅淨）1131118