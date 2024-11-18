昏迷病人醒來白板寫第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）世界12強棒球賽台灣隊擊敗澳洲，彰化秀傳醫院收治1名昏迷病人，今天凌晨醒來時，用白板寫下第一句話就是詢問台澳之戰結果，得知台灣晉級後，雖戴呼吸器仍漾微笑，心跳也加快。

世界12強棒球賽台灣昨晚擊退澳洲，確定與日本攜手晉級東京複賽，彰化秀傳醫院首席副院長李佳穎今天接受媒體聯訪時說，昨晚有1名昏迷、從南投轉診到醫院的病人，在外科加護病房接受治療。

李佳穎指出，病人凌晨清醒時，由於戴呼吸器及插管無法說話，護理人員拿白板給病人詢問有無不適，結果病人卻詢問「今天台灣棒球有WIN嗎？12強VS澳洲」，得知台灣擊敗澳洲後很開心。

李佳穎說，病人雖戴著呼吸器，仍可以看見笑容、心跳也加速，血壓數字也有變化，他第一次遇到病人在加護病房醒來就先問球賽情況，而病人今天狀況也比較穩定。

李佳穎指出，他自己也是職棒統一獅球迷，昨晚也在電視機前幫台灣隊加油，對台灣打進複賽也很開心，祝福台灣隊成績更上層樓。（編輯：陳仁華）1131118